5 سيارات «أودي» وزعتها «الرابطة» على «المشجعين الأوفياء»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين لكرة القدم في بيان صحافي أمس، توزيع خمس سيارات أودي، من نوع (A3)، على مجموعة من المشجعين المحظوظين الذين فازوا بها خلال عمليات السحب على التذاكر الإلكترونية الخاصة بجماهير دوري الخليج العربي، والذين حضروا على الأقل ثلاث مباريات لفرقهم على ملاعبها.

وكان أول الفائزين مشجع الوصل، البولندي ماتيوس روديك، خلال لقاء الوصل والجزيرة، في الجولة 10 برفقة ابنه، حيث قال في تصريح صحافي إنه قرر الذهاب للمباريات بسبب عشق ابنه للوصل وكرة القدم، مشيداً بنظام حجز التذاكر.

بينما عادت الجائزة الثانية إلى الهندي محمد إقبال، مشجع بني ياس، وذلك خلال لقاء الجزيرة، وقال في تصريح صحافي: هذه أول مرة أفوز فيها بجائزة منذ قدومي إلى الإمارات، لا يمكنني وصف هذا الشعور، أنا دائم الحضور في مباريات بني ياس على أرضه».

وفي لقاء الكلاسيكو بين الوحدة والعين، كانت الفرحة من نصيب مشجع العنابي، حمد العفيفي، الذي قال: لم أكن محظوظاً في المرات السابقة، لكن في هذه المباراة بحمد الله كان التوفيق بجانبي». أما مشجع الشارقة طلال الشحي، فقد نال الجائزة خلال لقاء الوحدة في الجولة 12.

وفي دار الزين، عادت الجائزة إلى المشجع العيناوي، ربيع المنصوري، الذي حظي بمفتاح السيارة الخامسة في الموسم الحالي لدورينا. وسيكون الموعد مع سيارة أخرى في نهائي كأس الخليج العربي 17 الجاري، بينما تتواصل عمليات السحب في الدوري حتى نهايته، مع فرصة الفوز للجماهير بـ23 سيارة أودي.