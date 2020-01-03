العين يتعاقد مع مدرب جديد بعد خسارة الكلاسيكو

المصدر: معاذ كمبال- العين

أعلن عضو مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم، ماجد العويس عن التعاقد رسمياً مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل لقيادة الفريق في الفترة القادمة.

وخسر فريق العين الخميس على أرضه وامام جماهيره في مواجهة منافسة فريق شباب الأهلي بهدف مقابل هدفين لتتقلص في المنافسة على لقب دوري الخليجي العربي بعد ان أتسع الفارق بينه وبين شباب الأهلي المتصدر لـ8 نقاط.

وقال العويس في تصريحات صحافية لقناة أبوظبي الرياضية إنهم اكملوا الاتفاق مع المدرب البرتغالي.

ولدى بيدرو خبرة في المنطقة الخليجية إذ قاد فريق التعاون السعودي.

وحقق التعاون تحت قيادة المدرب البرتغالي لقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب فريق اتحاد جدة 2-1 في النهائي.

وخاض المدرب تجربة مع ألميريا الإسباني قبل ان تتم إقالته مؤخرا من منصبه.