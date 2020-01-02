العين وشباب الأهلي.. «كلاسيكو القوة الهجومية»

المصدر: معاذ كمبال - العين

سيكون استاد هزاع بن زايد، عند الساعة 20:45، مسرحاً لأقوى مباريات دوري الخليج العربي لكرة القدم، إذ يستضيف مواجهة العين وضيفه شباب الأهلي، ضمن الجولة الـ12، في مباراة يدخلها الفريقان وهما يمتلكان أقوى خط هجوم في الدوري، برصيد 26 هدفاً لكل فريق، وهو ما يؤكد أن الأهداف ستكون حاضرة خلال اللقاء.

ولا بديل أمام طرفي المباراة سوى تحقيق الفوز، ففي الوقت الذي يبحث أصحاب الأرض، الذين يحتلون المركز الرابع برصيد 21، عن تقليص الفارق مع أندية الصدارة، فإن التحدي أمام الضيوف هو الحصول على النقاط الثلاث أيضاً للحفاظ على الصدارة، ويعتمد الطرفان على القوة الهجومية في تحقيق الانتصارات، وهو ما سيجعل خطَّي دفاع الطرفين في حالة استنفار على مدار شوطَي اللقاء.

وخاض لاعبو فريق العين حصة تدريبة في استاد خليفة بن زايد، مساء أول من أمس، خلف الأبواب المغلقة، في محاولة لإخفاء الطريقة التي سيتبعها «الزعيم» في مواجهة اليوم، والتشكيلة التي سيدفع بها في اللقاء، لاسيما بعد أن أصبحت الخيارات متوافرة لدى المدرب، غازي فهد، مع عودة مجموعة من اللاعبين للقائمة الأساسية، وفي مقدمتهم بندر الأحبابي.

وستشهد صفوف «الزعيم» غياب الثنائي لاعب المحور أحمد برمان، والمهاجم الجزائري عبدالرحمن مزيان، بداعي الإصابة، لكن العين أثبت قدراته في عدم التأثر بأي غيابات، إذ استطاع أن يحسم «كلاسيكو أبوظبي» خارج ملعبه في مواجهة مستضيفه الوحدة، على الرغم من الغيابات العديدة في صفوفه.

في المقابل، يدخل شباب الأهلي المواجهة وعينه على الفوز من أجل البقاء في صدارة الترتيب بالوصول إلى لنقطة 29، قبل توقف الدوري لمدة 21 يوماً، إذ إن أي نتيجة بخلاف الفوز قد تعني ضياع الصدارة، والسماح لأندية أخرى خصوصاً الشارقة والجزيرة والعين والنصر، بمزاحمته في المقدمة.

ويعوّل شباب الأهلي على الصلابة الدفاعية، إذ نجح الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه في سبع مباريات، كان فيها المرمى بين أيدٍ أمينة في وجود الحارس ماجد ناصر، وهو أكبر عدد من المباريات حتى الآن لا تستقبل فيه شباك فريق في الدوري أي هدف، في حين يأتي العين في المركز الرابع متساوياً مع الشارقة وبني ياس ي نظافة شباكه في ثلاثة لقاءات فقط.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.