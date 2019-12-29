منصور بن محمد يُكرِّم المتحدثين في مؤتمر دبي الدولي

المصدر: منصور السندي ومحمد أبوإسماعيل - دبي

افتتح أمس، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، فعاليات النسخة الـ14 لمؤتمر دبي الدولي، الذي أقيمت جلساته بقاعة الجوهرة بفندق مدينة جميرا، وسط مشاركة نخبة من نجوم كرة القدم والمدربين والمسؤولين في عالم «الساحرة المستديرة» للحديث عن كل ما يتعلق بكرة القدم ومستقبل اللعبة.

وأقيم الحدث الدولي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي. وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، عدداً من ضيوف المؤتمر والمتحدثين من كبار نجوم كرة القدم في العالم وهم: نجم يوفنتوس وقائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، ونجم أتلتيكو مدريد ومنتخب البرتغال جواو فيلكس، ونجم إنتر ميلان ومنتخب بلجيكا روميلو لوكاكو، ونجم يوفنتوس ومنتخب البوسنة ميراليم بيانيتش، وذلك بحضور عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، واللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وعدد من قيادات المؤسسات الرياضية ولفيف من اللاعبين والمدربين من مختلف أندية الدولة، كما حضرت لاعبات منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم للسيدات.

وحضر سموه الجلسة الرئيسة للمؤتمر، الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «مسرعات مستقبل كرة القدم»، وتضمنت الجلسة عرض فيلم قصير استعرض أهداف المؤتمر المتوافقة مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مجال الابتكار والريادة، والمستلهمة من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بأن يكون الحدث بمثابة منصة عالمية لتطوير كرة القدم في الإمارات والعالم، وملتقى لنجوم اللعبة وصنّاع القرار فيها، من أجل الاستعداد الأمثل للمستقبل ومضاعفة المكتسبات الرياضية الوطنية. وتضمن الفيلم أهم المحاور التي تم تسليط الضوء عليها في دوراته الـ14 وبعض المبادرات التي أطلقت من خلاله وتركت أثراً مهماً في كرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي.

وحملت الجلسة الرئيسة عنوان «مواجهة التحديات على طريقة كريستيانو رونالدو» وتحدث فيها رونالدو. وتضمّن المؤتمر أربع جلسات سلّطت الضوء على دور مسرعات المستقبل والأساليب التكنولوجية الحديثة والجهود الدولية لتمكين المرأة في الرياضة، منها جلسة «عودة كرة القدم الإنجليزية إلى القمة»، وجلسة لكرة القدم النسائية بعنوان «تمكين المرأة في كرة القدم».

- شهدت الجلسة الرئيسة عرض فيلم قصير، سلط

الضوء على الدورات الـ14، وعدد من المبادرات التي

أطلقت من خلاله، وتركت أثراً مهماً في كرة القدم.