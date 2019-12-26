بوقرة: الفجيرة والنصر بأمس الحاجة للفوز

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

وصف مدرب الفجيرة الجزائري مجيد بوقرة المباراة التي سيلعبها فريقه امام النصر بعد غد ضمن الجولة ماقبل الاخيرة لدوري الخليج العربي مرشحة لان تكون مشابهة للمباراة التي التقى بها مع العميد في كأس الخليج العربي لتشابه ظروف المباراتين مبينا، في المؤتمر الصحافي الذي انعقد مساء اليوم، ان الفريقان في تلك المباراة كانا بأمس الحاجة للفوز، للتأهل عن المجموعة، وهما يلتقيان في هذه المباراة وحاجتهما معا للفوز للاستفادة من النقاط الثلاث، وتابع: هذه اخر مباراتين في دوري الخليج العربي امام النصر وعجمان في شهر الصعوبات للمدربين بسبب ضغط المباريات، والنصر فريق يقدم مباريات جميلة وقوة العميد تكمن في الخط الأمامي لكننا نعلم ماذا سنعمل في هذه المباراة، وقد واجهناه في كأس الخليج العربي.

واضاف: "نحن الفريق الوحيد الذي يلعب بدون اجانب تقريبا، وقد منحنا الفرصة للاعب الفلسطيني معتصم وقد ادى أداءا جيدا، وبالرغم من ذلك لكننا نواصل الظهوربشكل جيد، وعن الغيابات اكد انه سيستمر غياب البرازيلي فرناندو غابريل، بينما سيعود ابراهيم المنصوري والبرازيلي جوناثان".