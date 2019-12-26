الكعبي: ماراثون زايد في مصر نهر عطاء متواصل

المصدر: سيد مصطفى - القاهرة

كرّمت اللجنة المنظمة لماراثون زايد في مصر، عميد لاعبي العالم السابق، أحمد حسن، والموسيقار سليم سحاب، لدورهما الرياضي والفني في دعم هذا الحدث، جاء ذلك على هامش مؤتمر صحافي عُقد في القاهرة، أول من أمس، لإعلان التفاصيل الخاصة بالنسخة السادسة من الماراثون الذي يقام غداً في مدينة السويس، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتبلغ جوائزه المالية مليوني جنيه مصري.

حضر المؤتمر رئيس اللجنة العليا، الفريق محمد هلال الكعبي، ووزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، وسفير الامارات في مصر، جمعة مبارك الجنيبي، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، وحشد من المسؤولين في وزارات الشباب والصحة والتعليم العالي في مصر، ومسؤولون من محافظة السويس.

وقال الفريق محمد هلال الكعبي، في كلمته، إن النسخة السادسة من ماراثون زايد، التي تقام في مصر للعام السادس على التوالي، تهدف لدعم الأعمال الخيرية، والمساعدة في تقديم يد العون لصرح طبي كبير ومهم كما تعود في النسخ السابقة.

وأضاف: «ماراثون زايد، فكرة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتسهم الرياضة وبتفاعل من الرياضيين في عمل الخير، اذ يمثل الماراثون نهر عطاء متواصل لا يتوقف ومرتبط باسم زايد الرجل الذي أحب مصر وبادله المصريون الحب نفسه».

وختم قائلاً: «إن الامارات ومصر يحملان راية الخير والمحبة للعالم، وهو ما يفرضه تاريخ الدولتين والعلاقة النموذجية بينهما، وهذا التعاون في تنظيم الماراثون يؤكد مدى الترابط بين قيادات البلدين».

من جانبه، وعد وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، بتنظيم نسخة رفيعة المستوى من ماراثون زايد.

وقال الوزير المصري في المؤتمر الصحافي إن المسؤولين في مصر حريصون على تقديم نسخة استثنائية لهذا العام، بما يليق بقيمة ومكانة الاسم الذي يحمله الماراثون وأهدافه الخيرية، وبما يعكس أيضاً علاقة مصر والامارات في شتى المجالات، مشيداً بالمردود الإيجابي للماراثون على المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية كافة.

وأضاف: «ماراثون زايد لم يعد مجرد سباق للجري، إذ يعد الحدث الرياضي الأكبر الذي تنفذه مصر بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة كل عام، ويستهدف هذا العام مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاة من جميع المحافظات».

من جانبه، قال سفير الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، جمعة مبارك الجنيبي: «ماراثون زايد يعزز قوافل الخير الإماراتية لدعم معهد الأورام في مصر الشقيقة، الأمر الذي يؤكد أن القيادة الرشيدة دائماً تنظر لكل المبادرات الإنسانية التي تسهم في دعم الأعمال الخيرية في كل دول العالم».

أحمد حسن: فخور بتكريمي في ماراثون زايد

وصف عميد لاعبي العالم السابق، المصري أحمد حسن، تكريمه من قبل اللجنة المنظمة لماراثون زايد، بأنه شيء يدعو للفخر.

وأضاف: «إقامة ماراثون زايد في مدينة السويس عمل إنساني كبير، نظراً لأهدافه السامية والخيرية، وهو أمر ليس بغريب عن الأشقاء في الإمارات». وأشار: «نجح الماراثون في أن يفرض وجوده في مصر، بعد أن نجح، في السنوات الخمس الماضية، في رسم البسمة على كل مريض يشكو الوجع».

سليم سحاب: ماراثون زايد يحمل صفة العطاء

أكد الموسيقار سليم سحاب أن ماراثون زايد الخيري ليس حدثاً رياضياً فقط، وانما حدث إنساني استثنائي، خصوصاً أنه يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، سواء في مصر أو الدول العربية أوالعالم أجمع، معرباً عن ثقته بنجاح النسخة السادسة لأنه يقام بفكرة ورعاية بلد يحمل العطاء.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «من هذا المنطلق نتواجد معاً لنحتفل بحدث في غاية الأهمية، ويشكل حالة استثنائية في المجتمع المصري».

مذكرة تفاهم بين «أبوظبي الرياضي» ووزارة الشباب والرياضة المصرية

شهد المؤتمر الصحافي توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس أبوظبي الرياضي، ووزارة الشباب والرياضة المصرية، لدعم التعاون الرياضي بين الجهتين في المستقبل.

وأكد أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، في المؤتمر، أن العلاقات المصرية الإماراتية ستبقى راسخة أبد الدهر.

وقال: «توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس أبوظبي الرياضي، ووزارة الشباب والرياضة المصرية، يأتي استكمالاً للتعاون المثمر بين الجانبين، لتعزيز العمل الشبابي، والاستفادة من الخبرات في البلدين، وإقامة العديد من الأنشطة الرياضية، سواء في القاهرة أو أبوظبي».

وأضاف: «مصر والإمارات كانتا ولاتزالان بلداً واحداً وشعباً واحداً وحاضراً ومستقبلاً واحداً، وسيظل التاريخ يذكر الشيخ زايد لأنه نثر الخير في كل بلاد العرب، وهذا الماراثون يسهم في تعزيز العمل الخيري ليعالج آلاف المرضى، ويقدم العون للمحتاجين والفقراء».