بالفيديو.. مواطن كفيف يدير مؤتمرا صحافيا بنادي الشارقة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أدار المواطن عبد العزيز نجم وهو من ذوي الإعاقة البصرية المؤتمر الصحافي لنادي الشارقةالذي أقيم اليوم الأربعاء. بمقر النادي في منطقة الحزانة في الشارقة بحضور مدرب الفريق الأول لكرة القدم عبد العزيز العنبري ولاعب الفريق علي الظنحاني،إذ تحدث العنبري خلال المؤتمر عن تحضيرات فريقه لمباراته المرتقبة بعد غد الجمعة أمام فريق الظفرة ضمن الجولة القادمة في دوري الخليج العربي.

وقال عبد العزيز نجم لـ"الإمارات اليوم": "سعيد أن يكون هذا أول مؤتمر صحافي خاص بمدرب الفريق لكرة القدم الذي أقوم بإدارته بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية، وآمل أن تكون هذه الإطلالة بداية الإنطلاقة بالنسبة لي في هذا المجال من خلال دعم المسؤولين في النادي لي ".

ويعمل نجم منذ فترة منسقا إعلاميا بنادي الشارقة ولم تمنعه الإعاقة البصرية من العمل في مجالات إبداعية متعددة فهو بعمل مذيعا في مؤسسة الشارقة للإعلام ويقدم برامج تخص أصحاب الهمم ،علمان أن نجم يدرس القانون في جامعة عجمان .

وكانت بداية الظهور الرسمي الأول لنجم مع نادي الشارقة خلال مباراة الفريق مع العين ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي لكرة القدم للموسم الحالي .