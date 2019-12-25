بالفيديو.. العنبري يضع خطة تعويض غياب إيغور عن الشارقة

المصدر: منصور السندي-الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري أنه ورغم أن الشارقة سيتأثر بغياب لاعب مهم مثل المحترف البرازيلي إيغور كورنادو لمدة شهرين بعد تعرضه للإصابة أخيرا الا أن الجهاز الفني سيسعى لإيجاد الحل الامثل والطريقة الأفضل لتعويض غيابه، مشددا على أن الدوري الإماراتي خسر لاعب مهم لكن هذه هى كرة القدم.

وقال العنبري، في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم، بمقر النادي في الشارقة "لا خلاف على أن إيغور لاعب مؤثر جدا لكن دائما لدينا ثقة كبيرة في لاعبي الفريق والشارقة يضم محموعة جيدة من اللاعبين ".

وشدد على أنه سيعتمد على الأسلوب الجماعي واللعب بتوازن.

وأضاف: "أتمنى أن يكون لدينا الحل الأنسب لتعويض غياب إيغور".

وأشار العنبري إلى أنه يتمنى عاجل الشفاء لإيغور والعودة إلى الملاعب بشكل أقوى .

وكان إيغور قد تعرض للإصابة بقطع كامل في العضلة الضامة خلال مباراة الشارقة الأخيرة أمام حتا في كأس رئيس الدولة.