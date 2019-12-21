50 دولة تشارك في انطلاق «دولية دبي للجوجيتسو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويستضيف منافساتها نادي شباب الأهلي بدبي. وتبدأ أولى نزالات البطولة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتستقطب البطولة مشاركاتٍ دولية واسعة من 50 دولة ضمن فئات الناشئين والكبار والأستاذة من الحزام الأزرق وأعلى. ويقام الحدث تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، في تصريح صحافي: «يولي مجلس دبي اهتماماً خاصاً لدعم تنظيم البطولات العالمية بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، لترسيخ مكانة الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص على خارطة الرياضة العالمية، بوصفها وجهةً عالمية لأهم الفعاليات الرياضية».

من جانبه قال نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو محمد سالم الظاهري، إن الاتحاد يثمن استضافة نادي شباب الأهلي لبطولة هذا العام، مؤكداً في تصريح صحافي: «يحرص أبطال الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم على المشاركة في هذه البطولة نظراً للمكانة الكبيرة التي تحتلها وأهمية لقبها الدولي، وإلى جانب تأهيلهم لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تمثّل بطولة دبي الدولية للمحترفين جزءاً من سلسلة التصنيف العالمي للاتحاد».

في جانب آخر، قال مدير فريق الجوجيتسو في نادي شباب الأهلي، ثاني ماجد بن سليمان، إن استضافة البطولة في دبي تمثّل مصدر فخر كبير للنادي ولعشّاق الجوجيتسو في دبي، وقال في تصريح صحافي: «ننتظر أن تستقطب منافسات البطولة اليوم حضوراً جماهيرياً كبيراً، نظراً لموقع إمارة دبي المثالي بين إمارات الدولة، ما يشجع كثيرين على التوجه إلى مدرجات البطولة وتشجيع لاعبيهم».

ورحّب بن سليمان باللاعبين الدوليين الذين توافدوا إلى دبي للمشاركة في البطولة، حيث أكد أن إدارة النادي اتخذت جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لتقديم تجربة مميزة لجميع اللاعبين والمشجعين، ضمن الصالة الرياضية التابعة للنادي في منطقة القصيص. وأوضح بن سليمان أن النزالات ستتوزع على ثمانية بساطات، وذلك بالتماشي مع لوائح وأنظمة اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وكشف كذلك أن نادي شباب الأهلي يشارك بـ25 لاعباً ولاعبة من حملة الحزام الأزرق وأعلى من مختلف فئات الأعمار. وقال إن اللاعبين سيسعون لتقديم أداءٍ يليق بحضور رياضة الجوجيتسو في الإمارات، وترجمة أخلاقيات اللعبة على بساط المنافسة. وتابع: «نسعى دائماً لتطوير أداء لاعبينا لنتمكّن من رفد منتخبنا الوطني بأفضل اللاعبين، وهو مؤشر النجاح الأهم بالنسبة لنا».

25

لاعباً يمثلون نادي

شباب الأهلي

في البطولة الدولية.