بالفيديو.. الحسناء الروسية شارابوفا تجذب الأنظار في أبوظبي

المصدر: جوني جبور-دبي

حظيت مشاركة الحسناء الروسية ماريا شارابوفا في بطولة مبادلة العالمية للتنس، المقامة حالياً في نسختها الـ 12 في أبوظبي، باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام العالمي والمحلي، لكونها المرة الأولى التي تسجل مشاركتها في البطولة، والأولى لها في بطولات التنس الإماراتي منذ خسارتها نهائي تنس دبي عام 2006 امام البلجيكية البلجيكية جوستين هنين بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة "3-6 و6-1 و6-3".

وتشارك شارابوفا في تنس مبادلة بجانب كل من المصنفين الأول والثاني عالمياً، الإسباني رافائيل نادال، والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وعلقت شارابوفا على مشاركته بالقول، إنه: "من الرائع التواجد في هذه البطولة، وتشجيع الجمهور الإماراتي خصوصا اليافعين والصغار على ممارسة اللعبة، في ظل تواجد نخبة من نجوم اللعبة"، مضيفةً أنها تحمل العديد من الذكريات عن أبوظبي التي زارتها في عدة مناسبات، ومنها حضور سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 على حلبة مرسى ياس.

وأشارت الروسية إلى الحماس الذي تدخل به أجواء البطولة، وقالت: "سعيدة بالعودة إلى البطولات الإماراتية، خاصة أني لم أشارك في البطولات التي تقام هنا منذ فترة طويلة، وتبدو لي المنافسة في تنس مبادلة بمثابة الفرصة الواعدة من أجل الاستعداد للموسم المقبل".