الجزيرة يراهن على صحوة «عموري» أمام الفجيرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

يسعى الجزيرة إلى مواصلة الانتصارات والاقتراب من صدارة الترتيب، عندما يلتقي مع الفجيرة في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، عند السادسة من مساء اليوم، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، إذ يراهن الجهاز الفني لـ«فخر أبوظبي» على استمرار النجم الدولي، عمر عبدالرحمن، في تألقه مع الفريق، بعدما استعاد جزءاً كبيراً من مستواه في آخر مباراتين.

وأحرز «عموري» هدفاً رائعاً وصنع هدفين في «الديربي» في مرمى الوحدة، ليفوز الجزيرة بأربعة أهداف دون رد، بينما أحرز هدفاً، الأسبوع الماضي، في مرمى حتا، في المباراة التي فاز بها «فخر أبوظبي» بهدفين دون رد. ولم يقتصر التألق على عمر عبدالرحمن، إذ حصل الجزيرة على دفعة معنوية كبيرة، بعودة البرازيلي، ماركوس كينو، الذي أحرز هدفاً في مرمى الوحدة، كما ظهر خلفان مبارك بشكل جيد، وأحرز هدفاً في مرمى حتا، بينما واصل علي مبخوت التأكيد على أنه أبرز لاعب في الفريق من خلال مستواه الثابت وتألقه في جميع مباريات، سواء مع المنتخب الوطني أو «فخر أبوظبي».

ويأمل الجزيرة أن يكون الفوز على حتا بداية جديدة للفريق للعودة إلى المنافسة على لقب الدوري، بعدما خسر العديد من النقاط ما أسهم في تراجعه إلى المركز الرابع برصيد 14 نقطة، بفارق ست نقاط عن المتصدر الشارقة، إذ سيخوض «فخر أبوظبي» مواجهات صعبة في الجولات الأربع المتبقية في الدور الأول، خارج أرضه أمام الوصل وبني ياس، وعلى أرضه أمام النصر، وخارج أرضه أمام عجمان.

ويسعى الجزيرة إلى استغلال تفوقه التاريخي على الفجيرة، إذ حقق «فخر أبوظبي» الفوز، الموسم الماضي، ذهاباً بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وإياباً بخمسة أهداف دون رد، بينما لم يحقق «الذئاب» طوال تاريخ مواجهات الفريقين سوى الفوز مرتين في موسم 2015-2016، ذهاباً بأربعة أهداف دون رد، وإياباً بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في المقابل، يخوض الفجيرة المباراة وسط ظروف صعبة، بعدما خسر الفريق آخر خمس مباريات: اتحاد كلباء والعين والشارقة وحتا وأخيراً الوصل، إذ تراجع «الذئاب» للمركز الـ13 برصيد ست نقاط، بعدما بدأ الموسم بطريقة رائعة بتحقيق الفوز في مباراتين في أول ثلاث جولات، على الوحدة وخورفكان والخسارة من شباب الأهلي. وسيكون المدرب الجزائري، مجيد بوقرة، تحت الضغط في حال تعثر الفجيرة مجدداً، إذ قد يتم الاستغناء عن خدماته، بينما يأمل «الذئاب» الحصول على نقطة على أقل تقدير من ملعب محمد بن زايد، ليدعم حظوظه في الابتعاد عن منطقة الهبوط.

لمشاهدة تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

الغيابات

الجزيرة: مراد باتنا

الفجيرة: خليل خميس ومارتيال.