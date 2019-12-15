إصابة المشرخ تؤثر في مشوار المنتخب ببطولة العرب للغولف

المصدر: مراكش - الإمارات اليوم

شهدت الجولة الثانية في البطولة العربية 39 للغولف، المقامة حالياً في ضيافة مدينة مراكش المغربية، محافظة المنتخب المغربي على قمة البطولة بمجموع 420 ضربة، في المقابل تأثر مشوار المنتخب الوطني في البطولة بسبب الإصابات، حيث تراجع من المركز الخامس إلى التاسع بمجموع 474 ضربة، فقد تعرض عبدالله المشرخ لإصابة في اليد حالت دون مواصلته المشوار، وتأثرت كذلك نتائج زميليه، داوود جفال الذي تراجع للمركز 32 بمجموع 159 ضربة، وحسن المشرخ للمركز 44 بمجموع 175 ضربة.

في المقابل، تقدمت تونس للمركز الثاني بمجموع 437 ضربة، وكذلك تقدم المنتخب البحريني من الرابع إلى الثالث بمجموع 441 ضربة، وتراجعت السعودية من الثاني إلى الرابع بمجموع 441 ضربة. وتنطلق صباح اليوم منافسات الجولة الرابعة والختامية للبطولة المخصصة للاعبين الأقل عدداً من الضربات، ضمن كل مجموعة مكونة من أربعة لاعبين وتختتم بمنافسات الأعلى نقاطاً خلال الجولات الثلاث لتحديد بطل العرب على المستويين الفرقي والفردي.