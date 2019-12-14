الفجيرة يواجه الجزيرة دون خميس ومارتيال

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

شدد مدرب الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، على أن فريقه سيؤدي مباراة جيدة أمام الجزيرة غداً، في الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم في أبوظبي.

وقال بوقرة في المؤتمر الصحافي أمس: «لا يوجد شيء نخسره في هذه المباراة، لقد تحدثت مع اللاعبين، وأخبرتهم بأن المباراة ستكون صعبة، وعليهم تقديم كل شيء في الملعب».

وأضاف: «سنلعب دون اللاعب خليل خميس والعاجي مارتيال وربما البرازيلي غابرييل أيضاً بانتظار التعرف إلى وضعه الصحي بشكل واضح».

وتابع: «سعيد بالأداء الذي ظهرنا به أمام الوصل على الرغم من الخسارة، لكننا كنا جيدين وظهرنا بشخصية عالية، ويجب أن يستمر الأداء بالشخصية نفسها لنتمكن من تحقيق النتيجة الإيجابية، وسنعمل على إعداد الفريق تكتيكياً بشكل يليق بالمباراة وسنكون جاهزين لها».