المنتخب سادساً في بطولة الغولف العربية بالمغرب

المصدر: مراكش - الإمارات اليوم

حلّ المنتخب الإماراتي للغولف في المرتبة السادسة في البطولة العربية المقامة حالياً في ضيافة المغرب، وذلك بمجموع 228 ضربة. في المقابل، تصدر المنتخب المغربي حامل اللقب صدارة البطولة الـ39 برصيد 206 ضربات، وحل وصيفاً المنتخب السعودي بمجموع 211 ضربة، وثالثاً المنتخب المصري بمجموع 219 ضربة، ورابعاً المنتخب التونسي بمجموع 222، وخامساً المنتخب البحريني 223 ضربة.

يُذكر أن الجولة الأولى للبطولة انطلقت أول من أمس، على ملعب املكيس للغولف بمدينة مراكش المغربية، وتستمر المنافسات حتى 16 الجاري. وتستضيفها الجامعة الملكية المغربية وينظمها الاتحاد العربي للغولف ضمن أجندته السنوية.

وعلى مستوى منافسات الفردي، جاء في الصدارة المغربي سفيان دهمان بمجموع 64 ضربة بمعدل 10 ضربات تحت المعدل، وحلّ وصيفاً السعودي سعود الشريف بمجموع 69 ضربة بمعدل خمس ضربات تحت المعدل، والمركز الثالث للمغربي عثمان رؤوزي بمجموع 70 نقطة، وجاء رابعاً البحريني علي الكواري 70 ضربة، والخامس السعودي عبدالرحمن المنصوري.

وحل أبناء الإمارات تباعاً بالمراكز 18 و19 و20، من خلال الشاب راشد العمادي وعبدالله المشرخ وداوود جفال وحسن المشرخ بمجموع 91 ضربة.

وكانت قد انطلقت يوم أمس، منافسات الجولة الثانية للبطولة، وتتواصل المنافسات اليوم بجولتها الثالثة وقبل الأخيرة اعتباراً من التاسعة صباحاً وستكون البداية باللاعبين الأقل ترتيباً ضمن المجموعات الـ13 خلال الجولة الثانية، وتختتم بمنافسات اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة.