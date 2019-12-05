«ستاند ريد» مشروع من «ستاندر تشارترد» يحتفي بأسطورة ليفربول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحتفي بنك «ستاندرد تشارترد» بذكرى أسطورة فريق ليفربول الانجليزي لكرة القدم، بوب بيزلي، اللاعب والمدرب والمدير الراحل الذي أمضى أكثر من 50 عاماً مع النادي، وتوفي سنة 1996، وحطم الكثير من الأرقام القياسية، وذلك من خلال مشروع «ستاند ريد»، المصمم من قبل البنك، بالتعاون مع عائلة بيزلي ونادي ليفربول، ويجمع بين الماضي والحاضر للحفاظ على تراث بوب بيزلي.

ويؤكد «ستاندرد تشارترد»، الشريك الرسمي لنادي ليفربول، أن المشروع يستخدم التكنولوجيا الذكية الحديثة، من حيث التعديل الصوتي والصور المصطنعة بحيث تظهر بيزلي في سلسلة شرائط فيديو وهو على ملعب ليفربول «أنفيلد» مجدداً في عام 2019، يروي قصصاً لم تعرف من قبل، بجانب الشهير أيان راش، ومتفاعلاً مع النجوم الحاليين.