محمد بن حمد الشرقي يتوج الفائزين في «ترايثلون الفجيرة»

المصدر: الفجيرة - وام

توج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، صباح أمس، الفائزين الأوائل في النسخة الثانية لبطولة الفجيرة الدولية للترايثلون، التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة، من 30 دولة من أنحاء العالم.

وأشاد سموه بالدعم اللامحدود والمتواصل الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع الرياضة والشباب، وما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم ورعاية لمختلف أنواع الرياضات.

وهنأ سموه الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على البطولة، وجهودهم المبذولة في تنظيم هذا الحدث المهم وترسيخه كمناسبة رياضية كل عام. وتسلم سمو ولي عهد الفجيرة درع البطولة، تقديراً لدعمه الدائم لرياضة الترايثلون.

يذكر أن بطولة الفجيرة الدولية للترايثلون تشمل ثلاث مراحل بالتتابع، بدءاً بالسباحة لمسافة 1500 متر، ثم قيادة الدراجات الهوائية لمسافة 40 كيلومتراً، والجري لمسافة 10 كيلومترات، إضافة إلى تنظيم فعالية مشابهة للنساء والأطفال.

وحضر حفل التتويج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وسالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من القيادات الرياضية في الإمارة، وجمهور غفير من محبي رياضة الترايثلون.