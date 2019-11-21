الطاير: رؤية محمد بن راشد سرّ قوة جائزة الإبداع الرياضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة، مطر الطاير، إن «سر قوة وتميز (جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي)، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، هو رؤية سموّه لمستقبل العالم عموماً ودعمه ورعايته اللامحدودة للقطاع الرياضي، وكذلك دعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة، وقيادة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الجائزة».

وأضاف «نحن في مجلس أمناء الجائزة، ومن ثم لجان الجائزة، نسعى من خلال الخبرات الكبيرة إلى ترجمة توجهات القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو راعي الجائزة وسمو رئيس الجائزة، لتحقيق أهدافها السامية، ودعم دور الرياضة في تحقيق التنمية المجتمعية وتمكين المجتمعات».

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس دبي الرياضي بمناسبة تنظيم الجائزة مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي، برئاسة الطاير، وحضور خالد علي بن زايد نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس: د.حسن مصطفى، د.خليفة الشعالي، مصطفى العرفاوي، أحمد العصيمي، منى بوسمرة، وأمين عام الجائزة موزة المري، وناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة. وأشاد مجلس أمناء الجائزة بمشاركة وزراء شباب ورياضة، وأبطال رياضيين أولمبيين، في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي الذي نظمته الجائزة الإثنين الماضي، بشعار «التسامح والسلام في الرياضة»، وقال الطاير: «مشاركة صنّاع القرار ونجوم الرياضة العالمية السابقين والحاليين، في المؤتمر، تؤكد إيمانهم بجهود الجائزة ومبادرتها لدعم دور الرياضة في تعزيز قيم التسامح والسلام في العالم». واطلع مجلس الأمناء خلال الاجتماع على ملامح الخطة الاستراتيجية للجائزة للفترة 2020-2030 التي تعزز المكتسبات التي تحققت للجائزة، وتفتح آفاقاً جديدة للمرحلة المقبلة.

مطر الطاير:

• «مشاركة صنّاع القرار ونجوم الرياضة العالمية السابقين والحاليين، في المؤتمر، تؤكد إيمانهم بجهود الجائزة».