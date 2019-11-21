المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استبدال

أبدى لاعب أجنبي في أحد أندية دوري الخليج العربي، عدم رضاه عن مستوى زميله الأجنبي الذي تعاقدت معه إدارة النادي في الموسم الحالي، إذ طالب بالاستغناء عن خدماته في فترة الانتقالات الشتوية، وتسجيل لاعب آخر سبق له اللعب مع الفريق.

ندوة

قررت الهيئة العامة للرياضة تأجيل «ندوة حوكمة العلاقات التنظيمية بين الهيئة وبين الاتحادات الرياضية» التي كان مقرراً لها 27 الجاري لتقام في التاسع من الشهر المقبل، بسبب تزامن موعدها السابق مع احتفالات الدولة باليوم الوطني.

تأجيل

قررت لجنة المسابقات في اتحاد كرة السلة، تأجيل مباريات الناشئين والأشبال والبراعم المقرر إقامتها اليوم وغداً وبعد غدٍ إلى موعد يحدد لاحقاً، بسبب سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية، ومن منطلق الحرص على سلامة اللاعبين.