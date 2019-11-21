الإيرلندي ماكلروي يطرق أبواب المجد في دبي

المصدر: جوني جبور - دبي

يطرق المصنّف الخامس عالمياً، الإيرلندي روري ماكلروي، أبواب لقبه العالمي الرابع في موسم «السباق إلى دبي»، حين يدشن اليوم برفقة 49 من نخبة لاعبي العالم منافسات النسخة الـ11 في بطولة «موانئ دبي العالمية» المقامة حتى الأحد المقبل على ملعب الأرض في عقارات جميرا، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بإجمالي جوائز يصل إلى ثمانية ملايين دولار، بجانب خمسة ملايين دولار يمنحها صندوق جوائز «السباق إلى دبي».

فوز ماكلروي في دبي سيمنحه لقب ثالث أعظم اللاعبين المتوّجين بالموسم الأوروبي، عقب الأسكتلندي كولين مونتغومري صاحب الألقاب الثمانية، والإسباني سيف باليستروس المتوّج بستة ألقاب.

ويعوّل ماكلروي الذي يمتلك جوائز مالية قيمتها 2.7 مليون دولار خلال عام 2019، والمركز السادس للترتيب الحالي في «السباق إلى دبي»، على جائزة الموانئ التي تمنح الفائز بلقبها الحصول على أغلى جائزة مالية يتوّج بها لاعب في بطولة غولف على العالم، والبالغة ثلاثة ملايين دولار.

سبق لماكلروي الاتكال على بطولة الموانئ في تحقيق ألقابه العالمية الثلاثة في «السباق إلى دبي» و«الجولات الأوروبية» بفوزه بلقب بطولة دبي عامي 2012 و2015، وحلوله وصيفاً في نسخة 2014.

وتصطدم طموحات ماكلروي بوجود النمساوي بيرند فيسبيرغر المتصدر الحالي برصيد 4.8 ملايين دولار، والإنجليزي تومي فليتوود، صاحب المركز الثاني، برصيد 4.07 ملايين دولار.

للإطلاع على السجل التاريخي للفائزين بلقب بطولة موانئ دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.