«الملك» يتلقى الهزيمة الثالثة على يد حتا

المصدر: منصور السندي - دبي

حقق فريق حتا فوزا ثمينا على حساب ضيفه الشارقة بهدف دون رد ضمن الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي. ورفع حتا رصيده الى أربع نقاط، فيما ظل الشارقة بنقاطه الست.

وتعد هذه الخسارة الثالثة للشارقة، علما أنه يتصدر حاليا دوري الخليج العربي برصيد 19 نقطة. وشهدت المباراة واقعة طريفة بظهور ثعلب اثناء المباراة وهو يتسلق الجبال الواقعة بالقرب من ملعب المباراة. وجاء هدف حتا الوحيد عن طريق سعيد جاسم «17»، من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، مستغلا خطأ دفاعيا من دفاع الشارقة، لم تفلح محاولات حارس الشارقة مايد مصبح في إبعاد الكرة عن مرماه.