4 مستويات لفرق الدرجة الأولى على «مقياس الصعود»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تنطلق اليوم منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» بمشاركة 11 نادياً هي: الإمارات، البطائح، التعاون، الحمرية، الذيد، العربي، العروبة، دبا، دبا الحصن، مسافي، ومصفوت، حيث يتباين مستوى تطلعاتها في المنافسة على الصعود إلى دوري الخليج العربي، وفقاً لأربع مستويات، إذ تصب ترشيحات التأهل في الإمارات ودبا الفجيرة.

وتبدأ رحلة الصعود إلى «الأضواء» بلقاء فريق الإمارات مع ضيفه الحمرية عند الساعة 4:40 مساءً في رأس الخيمة، وفي التوقيت ذاته يستضيف دبا الفجيرة نظيره الذيد، فيما يتواجه مصفوت مع ضيفه العربي 4:45 مساءً.

وتستكمل مباريات الأسبوع الأول غداً بإقامة مباراتين تجمع الأولى دبا الحصن مع ضيفه مسافي في الساعة 4:40 مساءً، وفي المباراة الثانية يستقبل البطائح، العائد من جديد للمشاركة في المسابقة، نظيره التعاون الساعة 4:45 مساءً.

وتقام مسابقة دوري الدرجة الأولى بنظام الدوري من دورين، ويتأهل بطل المسابقة والوصيف إلى دوري الخليج العربي في الموسم المقبل. وكانت النسخة الماضية لدوري الدرجة الأولى قد شهدت صعود خورفكان «البطل»، وحتا «الوصيف» إلى «المحترفين».

«الإمارات اليوم» ترصد درجة قوة الفرق المشاركة وقدرتها على المنافسة قياساً بنتائجها في المواسم الماضية وتاريخ مشاركاتها في دوري المحترفين سابقاً، وأيضاً في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، وذلك على النحو التالي:

المستوى الأول

يضم المستوى الأول فريقي الإمارات ودبا الفجيرة القادمين من «المحترفين»، ويتطلعان إلى الصعود مجدداً إلى مكانتهما المعروفة، ورغم تطلعاتهما الواضحة، فإن «الصقور» و«النواخذة» لم يتمكنا من إقناع الشارع الرياضي خلال مشاركتهما في تمهيدي كأس رئيس الدولة واحتلا مركزين متأخرين في مجموعتيهما، ما ينذر بأن المنافسة على بطاقتي الصعود لن تنحصر عند الهابطين كما كان معتاداً في المواسم الماضية.

المستوى الثاني

يضم المستوى الثاني فريقي العروبة، ثالث الترتيب في الموسم الماضي، والحمرية الذي احتل المركز الرابع، وهما الفريقان اللذان بقيا على أمل الصعود حتى الجولة الأخيرة، وحرما من الصعود بفارق المواجهات المباشرة أو نقطة واحدة ضيّعت الصعود، ويتطلع الفريقان إلى تعويض ذلك في الموسم الحالي. وينطبق عليهما الأمر ذاته إذ لم يحققا نتائج مميزة في تمهيدي الكأس، ولم يتمكنا من التأهل، إلا أن المردود الفني خلال المباريات يكشف أن الحمرية والعروبة لديهما القدرة على المنافسة.

المستوى الثالث

يبرز في هذا المستوى فريقا دبا الحصن والبطائح اللذان تمكنا من نيل بطاقتي التأهل لدور الـ16 لكأس رئيس الدولة، بعد أن قدما مستويات فنية مميزة وأداءً مبهراً، وحققا نتائج كبيرة مهدت للفوز على فريقي الإمارات ودبا الفجيرة.

وإذا واصل الفريقان تقديم الأداء نفسه فإنهما سكيونان في واجهة الفرق المتطلعة للصعود.

المستوى الرابع

يضم المستوى الرابع أندية الذيد والعربي والتعاون ومسافي ومصفوت، فقد اعتادت هذه الفرق أن ترفع شعارات الظهور بشكل جيد واحتلال مراكز في وسط الترتيب أو بعيدة عن المؤخرة في المواسم الماضية.