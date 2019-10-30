«تايكواندو الشارقة» يتوج بكأس الإمارات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أحرز فريق الشارقة للتايكواندو، لقب كأس بطولة الإمارات المفتوحة للمرة الثانية على التوالي، على مستوى فئة الأشبال، التي استضافتها صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة.

وفاز الفريق بـ10 ميداليات متنوعة، منها أربع ميداليات ذهبية، وست برونزيات، وجمع 85 نقطة، وضعته في صدارة البطولة التي حظيت بمشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات، بلغ عددها 27 نادياً وأكاديمية وخاض جولاتها 139 لاعباً. وقال رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، المهندس سليمان الهاجري، في تصريحات صحافية: النادي يمتلك فريق تايكواندو مميزاً في كل فئاته، وفرض سيطرته، وحصد جميع البطولات المطروحة في الساحة، ونال عدداً من الميداليات الدولية في بطولات مصنفة.

ولفت إلى أن مجلس إدارة النادي يولي الألعاب الفردية اهتماماً خاصاً، ويقدم لها دعماً معتبراً، مشيداً بالمتابعة المستمرة من مجلس الشارقة الرياضي، ومساهمته الفعالة في الارتقاء بفرق الألعاب الفردية بالنادي للأمام.