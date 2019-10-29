«الروح الإيجابية» تنطلق من حديقة الراشدية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت فعاليات المرحلة الثالثة من النسخة الثانية من دورة «الروح الإيجابية»، المبادرة التي فازت بـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، التي أطلقتها شرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في دبي، وتأتي ضمن «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، التي تهدف إلى توفير فرص ممارسة الرياضة لكل أفراد المجتمع، وتستمر فعالياتها حتى ديسمبر المقبل. أقيم حفل الافتتاح في حديقة الراشدية، بحضور مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع في القيادة العامة لشرطة دبي، العقيد خلفان عبيد الجلاف. وتقام المرحلة الثالثة في حديقتي الراشدية وند الحمر، ويشارك فيها أكثر من 1400 لاعب من مختلف الجنسيات والأعمار من الرجال والنساء، وتتضمن المبادرة تنظيم أربع بطولات، هي: بطولة كرة القدم، وبطولة الكرة الطائرة، وبطولة كرة السلة، وبطولة الريشة الطائرة.

وتنظم بطولة الكرة الطائرة أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة السادسة إلى الـ11 مساء في حديقة الراشدية، ويشارك فيها 310 لاعبين، وتقام بطولة كرة القدم كل يوم اثنين من كل أسبوع في حديقة ند الحمر من السادسة إلى الـ11 مساء، ويشارك فيها 170 لاعباً، وتقام بطولة كرة السلة أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع من السادسة إلى الـ11 مساء بحديقة الراشدية، ويشارك فيها 510 لاعبين، فيما تقام بطول الريشة الطائرة في حديقة الراشدية يوم الخميس من كل أسبوع من السادسة إلى الـ11 مساء، ويشارك فيها 480 لاعباً.

وتهدف المبادرة وفق المنظمون إلى «ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام وتقبل الآخرين، ونبذ كل الأشكال السلبية، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية، والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم، من خلال توفير فرص ممارسة الرياضة لسكان مختلف المناطق في دبي».

وأقيمت المرحلتان السابقتان من المبادرة في منطقتي الطوار 3 والجافلية، وشارك فيهما المئات من الرياضيين، بحضور الآلاف من الجمهور.