مشجع نصراوي صغير «يتوه» من والده بسبب فرحة الفوز

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تجمّع عدد من المسؤولين والجماهير في نادي النصر عقب انتهاء مباراة النصر وشباب الأهلي في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، أول من أمس، أمام المقصورة الرئيسة للوقوف مع طفل صغير تائه من والده، ليبقوا معه بوجود المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم عبدالباسط علي، حتى تم العثور على والده الذي جاء لاستلام الطفل، عقب قيام عدد من أفراد الأمن الخاص بالبحث عنه.

وكان النصر قد حقق فوزاً تاريخياً على شباب الأهلي لم يحدث من خمسة مواسم، بعدما نجح في إحراز هدف واحد عن طريق الهداف الإسباني نيغريدو، كان كفيلاً بإنهاء المباراة لمصلحة العميد وحصد النقطة السادسة على التوالي، في مباراتين تحت قيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف، الذي أعاد العميد إلى طريق الانتصارات ووصل به إلى النقطة السابعة في جدول الترتيب.

وقال والد الطفل عمار محمد، بمجرد مشاهدة ابنه: «لم أغفل عن ابني، لكنه جرى بعد انتهاء المباراة مباشرة للحضور أمام المقصورة الرئيسة ومشاهدة اللاعبين والاحتفال مع الجمهور بالفوز على شباب الأهلي، فهو عاشق للنادي وسعيد بما تحقق خلال آخر مباراتين وتحقيق الفوز والحصول على ست نقاط، وانتظرته بعد المباراة لكي يعود أمام باب دخول الجمهور، لكنه لم يعد حتى حضر الأمن ليخبرني بأن الطفل موجود أمام المقصورة الرئيسة مع مسؤولي النادي».

من جانبها، قالت مسؤولة الخدمة المجتمعية في نادي النصر، التي عثرت على الطفل، هند بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «شاهدت الطفل يقف بمفرده بجوار حافلة فريق شباب الأهلي وينتظر للاعبين، ولم يكن معه أي أحد من أفراد أسرته، فتوجهت إليه وسألته عن مكان والده ليؤكد لي أنه لا يعرف مكانه، فحرصت على البقاء معه وتسليمه إلى مسؤولي النادي من أجل البحث عن والده وبالفعل حدث ذلك، وكان الطفل سعيداً جداً بفوز النصر بالمباراة».

وأكد المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، عبدالباسط علي، حرص الشركة واللجنة المسؤولة عن تنظيم المباريات داخل النادي على مراعاة وجود الأطفال والتعامل معهم بحذر شديد والتركيز لما قد يحدث في أي مباراة نتيجة وجود الجماهير في المدرجات، وأبدى سعادته بالطفل ومدى انتمائه لنادي النصر.

والد الطفل عمار:

«لم أغفل عن ابني، لكنه جرى بعد انتهاء المباراة للاحتفال مع الجمهور».