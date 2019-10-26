الزعابي: نتطلع إلى 10 ميداليات في مونديال الفجيرة لبناء الأجسام

المصدر: محمد فاضل - دبي

قال المدير الفني للمنتخب الوطني لبناء الأجسام زويد الزعابي، إن نجوم المنتخب تنتظرهم منافسات قوية وصعبة في بطولة العالم التي تقام في الفجيرة الشهر المقبل، من 5 - 10 منه. وشدد على أنهم «يتطلعون لتحقيق 10 ميداليات في البطولة المقبلة».

وأضاف الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: المنافسة ستكون قوية، بوجود لاعبي الصين والهند وإسبانيا ومصر والفلبين وغيرها من الدول البارزة في بناء الأجسام. وتابع: مشاركة لاعبي الإمارات مهمة جداً، لأنها أول بطولة عالم تقام في الإمارات والشرق الأوسط. وأضاف: نتطلع لأن تكون مشرفة واستثنائية، ونسعى لإحراز 10 ميداليات أو أكثر.

يذكر أن الإمارات تشارك في بطولة العالم، بـ40 لاعباً في بناء الأجسام والكلاسيك والفيزيك.