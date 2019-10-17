بن قانون: التجارب الأوروبية حفزت الفجيرة على التعاقد مع بوقرة

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكد مدير شركة كرة القدم في نادي الفجيرة، عبدالله بن قانون، أن فريقه لديه تتطلع كبير للوصول إلى أبعد نقطة في كأس الخليج العربي، بعد أن نجح في مشاركة الوحدة صدارة المجموعة الثانية، عقب الفوز على حتا بهدف دون رد في الجولة الرابعة، وإن كان العنابي قد لعب مباراة أقل عن فريقه.

وقال بن قانون، لـ«الإمارات اليوم»: «لا نُخفي على أحد أن الهدف الأساسي الذي وضعته شركة كرة القدم لهذا الموسم، أن نُثبّت الفجيرة بدوري المحترفين، وأن نُقدم المستويات التي تُسعد جماهير النادي بشكل خاص، والمتابعين للدوري الإماراتي بشكل عام، وأتصور أننا إلى الآن نسير بخطوات ثابتة في دوري الخليج العربي، لكن بما أن الفريق حالياً في صدارة مجموعته بكأس الخليج العربي، فلماذا لا نُفكر في الوصول إلى أبعد مدى، بل والمنافسة في اللقب، فهذا حق مشروع للذئاب مثلما هو حق مشروع لبقية الفرق».

وأضاف: «ما يجعلنا نتكلم بثقة عن الفجيرة، هو المردود الجيد الذي يقدمه اللاعبون، خصوصاً المواطنين في هذا الموسم، ووجود وفرة نوعية وعددية في الفريق ساعدته على تقديم المستويات الجيدة حتى الآن».

وحول مدى رضاهم عن تجربة الجزائري مجيد بوقرة، وهل يعتقد أن النادي كسب الرهان على إسناد المهمة إلى مدرب شاب؟

أوضح: «التعاقد في البداية مع المدرب الجزائري كان بمثابة تحدٍّ من جانب الإدارة والمدرب نفسه، إذ وجدنا بداخل بوقرة الطموح للعمل والنجاح، فهو منذ أن كان لاعباً في النادي وطموحه أن يُصبح مدرباً للنادي في يوم من الأيام، حتى بعد اعتزاله كان يتردد على الفجيرة بصفة دائمة، ويقدم آراءه عن الفريق، وشعرنا بأنه واحد من أبناء النادي فقرر المسؤولون أن نقتبس من التجارب الأوروبية العديدة التي أسندت مهمة تدريب فرقها إلى مدربين شبان، وحققوا معهم نتائج متميزة». واستكمل بن قانون: «أعتقد أن التجربة إلى الآن إيجابية من كل الوجوه، فالمدرب قد نجح في أن ينقل تجاربه وخبراته العديدة كلاعب دولي ومحترف في الدوريات الأوروبية بسهولة تامة إلى اللاعبين، وهناك علاقة أكثر من ممتازة تربطهم ببعضهم بعضاً، وهذا ما انعكس على الروح القتالية العالية التي يُظهرها اللاعبون على أرض الميدان».

وأشار: «قيمة بوقرة لا تُختزل فقط في الناحية النفسية والاجتماعية مع اللاعبين، لكن أيضاً من الجانب الفني الفريق يؤدي بمستوى ثابت في جميع المباريات التي لعبها باستثناء مباراة شباب الأهلي، وهذا أمر وارد أن يكون الفريق في غير يومه، ويكون أداء اللاعبين خارج التوقعات».

وأكمل «ما يُحسب للاعبين أنفسهم والجهاز الفني أنهم التفتوا مع بعضهم بعضاً، وصححوا أخطاء تلك المباراة، وتمكن الفريق في ما بعد من الفوز على خورفكان في الدوري، وحتا في كأس الخليج العربي، لكن الأهم هو أن ننسى الفترة الماضية، ويكون تركيزنا منصباً على مباراة اتحاد كلباء، التي لن تكون سهلة على الإطلاق، نظراً لظروف المنافس، وما يعنينا فقط أنفسنا، لأن الحصول على النقاط الثلاث سيضع الفجيرة في مكان جيد جداً بجدول المسابقة».

ويحتل الفجيرة، حالياً، المركز الخامس في جدول الترتيب العام برصيد ست نقاط، بفوزه في مباراتين وخسارة واحدة.

عبدالله بن قانون:

«ما يجعلنا نتكلم بثقة عن الفجيرة، هو المردود الجيد الذي يقدمه اللاعبون، خصوصاً المواطنين».