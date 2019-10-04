تحدٍّ عالمي جديد لأبطال الدراجات المائية في أريزونا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشارك أبطال رياضة الدراجات المائية في منافسات بطولة العالم للدراجات المائية (أي جي إس بي إيه)، التي تستضيفها مدينة هافاسو في ولاية أريزونا اعتباراً من الدبي - الإمارات اليومغد، وحتى بعد غدٍ، بمشاركة 50 دولة.

ويخوض التحدي العالمي في ولاية أريزونا في بحيرة هافاسو كل من أبطالنا المعروفين: علي محمد يوسف اللنجاوي صاحب ذهبية آسياد - جاكرتا 2018، ونجوم فريق نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية الثلاثي مانع حبيب المرزوقي، وعبدالله عبدالرحمن أحمد الحمادي، وسلطان عيسى الحمادي، إضافة إلى المتسابقين أبوبكر ناصر المري، وخالد سليمان إبراهيم المازمي، وأحمد عيسى الحمادي.

ومن المنتظر أن ينافس نجوم الإمارات في الفئات المختلفة والمتعددة التي تشهدها بطولة العالم في أميركا، إحدى مراحل (التاج الثلاثي العالمي 2019 - بلجيكا وأميركا وتايلاند) في الأيام المقبلة، حيث تشمل المنافسات فئات مختلفة ومتعددة للمبتدئين والناشئين والصغار والمخضرمين والسيدات وكبار المحترفين في منافسات جالس وواقف والحركات الاستعراضية.