طاقم تحكيم إماراتي دولي لمباراة الترجي التونسي والنجمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عين الاتحاد العربي لكرة القدم، طاقم تحكيم دولي إماراتي، لإدارة مباراة الترجي التونسي والنجمة اللبناني، ضمن إياب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، التي ستقام غداً باستاد الملعب الأولمبي برادس التونسية، حيث يضم الطاقم عادل النقبي (ساحة)، ومسعود حسن (مساعداً أول)، وجمعة المخيني (مساعداً ثانياً).

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد عين الحكم الإماراتي الدولي سلطان عبدالرزاق لإدارة مباراة ظفار العماني ومولودية الجزائر، التي أقيمت أمس على ملعب المجمع الشبابي بصلالة، وضم الطاقم إلى جانب سلطان عبدالرزاق، كلاً من محمد أحمد يوسف (مساعداً أول)، وأحمد الراشدي (مساعداً ثانياً)، وحمد علي يوسف (حكماً رابعاً).