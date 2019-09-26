البطائح يستعين بأصحاب التجارب الناجحة لمغادرة «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يعوّل فريق البطائح الذي يخوض غمار منافسات دوري الدرجة الأولى للمرة الاولى في تاريخه، على عناصر تمتلك الخبرة والتجارب الناجحة، سواء من لاعبين أو جهاز فني، لتحقيق حلم مغادرة دوري «الهواة» سريعاً، والتأهل إلى دوري الخليج العربي.

واستناداً الى أسماء وامكانات اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب المصري طارق السيد فإن حظوظ البطائح في التأهل ليست مستبعدة، خصوصاً ان إدارة النادي تعاقدت مع لاعبين من أصحاب تجارب فنية مهمة.

بدوره، أكد الأمين العام لنادي البطائح عبيد سعيد الطنيجي أن قرار المشاركة في دوري الدرجة الاولى خضع لدراسات مستفيضة، وتم العمل عليه بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي منذ مواسم عدة، لذلك تم بناء قاعدة لاعبين موهوبين من فرق المراحل السنية ليكونوا عماد الفريق الحالي، مشيراً إلى أن هدف البطائح أبعد من الاكتفاء بالمشاركة في دوري الدرجة الأولى.

وقال الطنيجي لـ«الإمارات اليوم»: «هدفنا المنافسة على الصعود بالرغم من اننا في أول موسم لنا في دوري الدرجة الأولى، لكننا نتطلع لمغادرة فاعلة باتجاه دوري الاضواء، بالرغم من صعوبة المهمة، لكننا ماضون لتحقيق هدفنا، ونتطلع لأداء فني يرضي الجمهور ويمتعه في المدرجات، وان يعزز حضوره خلف الفريق الأول وجميع فرق النادي، لذلك فإن الخطة التي اعتمدها مجلس الإدارة ذات ابعاد طموحة».

وأضاف:«لدينا في نادي البطائح فرق لجميع المراحل من مدرسة الكرة الى الفريق الأول، وهو ما يؤكد أن خططنا ليست وقتية، بل هناك جهد فني كبير هدفه تحقيق الانجازات مع جميع الفرق وصولاً لخدمة المنتخبات الوطنية، ونحن راضون عن الاستعدادات الحالية والمباريات الودية التي خاضها الفريق، وعلى تواصل مع الجهاز الفني لاستكمال مهمة الجاهزية الكاملة قبل انطلاق الموسم الرياضي».

مدرب صعود

اختار مجلس إدارة نادي البطائح، المدرب المصري طارق السيد مدرباً للفريق الأول لما يتمتع به من مكانة فنية معروفة في المسابقات الإماراتية، خصوصاً في دوري الخليج العربي، عندما نجح خلال مواسم سابقة في تحقيق انجازات عدة مع الأندية التي عمل معها، وابرزها قيادة فريق دبا الفجيرة للصعود للعب في دوري المحترفين عام 2015، كمدير فني، وتحقيق البقاء في المحترفين كمدرب مساعد، اضافة إلى انجازات مميزة اخرى مع أندية دبا الحصن والعربي والجزيرة الحمراء. وأسهمت هذه المعطيات في أن تختصر إدارة البطائح الوقت وتتعاقد مع المدرب طارق السيد.

لاعبو خبرة

استعان نادي البطائح بلاعبين سبق لهم اللعب في دوري المحترفين ومنهم لاعب الإمارات السابق هيثم المطروشي، ولاعب الفجيرة سعيد راشد، ولاعب اتحاد كلباء محمد عثمان، الذي يعد من نخبة حراس المرمى على مستوى اندية دوري الدرجة الأولى، ولاعبو دبا الفجيرة سعيد راشدوه وعيسى الكعبي وأحمد البحرين، كما يضم في صفوفه لاعبين شباباً موهوبين تم تصعيدهم من المراحل السنية ينتظر أن يقدموا أنفسهم في الموسم الجديد.

أجانب مميزون

تعاقد البطائح مع اللاعب البرازيلي اليكس منديز الذي سبق له اللعب مع دبا الفجيرة تحت اشراف المدرب طارق السيد، ويعد من المهاجمين المميزين، كما تعاقد مع مواطنه ديدي واندرسون، بينما تعاقد مع آخرين ممن هم في فئة المقيم والمواليد، وجميعهم مميزون.

مباريات ودية

خاض البطائح مباراة ودية واحدة مع العربي وتعادل خلالها من دون اهداف، قبل السفر الى مقدونيا الشمالية لخوض المعسكر الخارجي، حيث اقام هناك معسكراً لمدة 21 يوماً لعب خلاله خمس مباريات ودية مع فرق قوية من الدوري الالباني والمقدوني تعادل في واحدة وفاز في أربع منها، حيث تعادل في الودية الأولى مع سكوبيا إف سي بهدف لمثله سجله اللاعب هيثم المطروشي، بينما فاز في المباراة الثانية على فريق غلوبال بيسا إف سي بنتيجة (4-1)، وسجل أهداف البطائح كل من المحترف البرازيلي أليكس (هدفان)، وعبدالله الغافري وأحمد جلال، بواقع هدف لكل منهما، كما خاض البطائح مباراة قوية مع فريق كاستريوتي الهابط في الموسم الماضي من دوري المحترفين الألباني، وفاز بنتيجة (2-1)، وسجل هدفي الفوز البرازيلي أليكس وأحمد جلال.

وفاز على فريق شكوبي المقدوني بهدف نظيف سجله البرازيلي اليكس.

وحقق البطائح الفوز على فريق ذيتشكو المقدوني بهدفين مقابل هدف واحد في آخر مباراة ودية للفريق، حيث سجل هدفي البطائح البرازيلي أليكس وأحمد جلال.

• طارق السيد قاد دبا الفجيرة إلى الصعود لدوري المحترفين عام 2015.

• النادي يمتلك فرقاً لجميع المراحل من مدرسة الكرة إلى الفريق الأول.