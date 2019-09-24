بوزنجال: عدد جمهور الشارقة في الجولة الأولى للدوري «منطقي»

المصدر: منصور السندي - الشارقة

وصف عضو مجلس إدارة نادي الشارقة المشرف العام لفريق كرة القدم بالنادي محمد سعيد بوزنجال، الحضور الجماهيري لمشجعي الفريق في المدرجات، خلال مباراة الفريق أمام خورفكان، في أول ظهور لحامل لقب بالدوري، بأنه «منطقي»، وذلك خلال المباراة التي أقيمت على استاد نادي الشارقة في منطقة سمنان، معتبراً أن عامل الطقس، وكذلك إقامة المباراة في يوم عطلة نهاية الأسبوع، قد يكونا أثرا في الحضور الجماهيري، متوقعاً تزايد أعداد الحضور في المدرجات، مع الاستمرار في تحقيق الفريق نتائج إيجابية خلال المباريات المقبلة، واصفاً بداية الملك الشرقاوي في الدوري بالجيدة، مؤكداً أنهم راضون عن البداية التي وصفها بالجيدة للفريق في الدوري، خصوصاً أن الفريق حامل لقب الدوري، ولابد أن يقاتل ويثبت للجميع أحقيته باللقب الذي حققه الموسم الماضي، مشدداً على أهمية استمرار الفريق في تحقيق النتائج الإيجابية.

وقال محمد سعيد بوزنجال لـ«الإمارات اليوم»، رداً على سؤال حول نسبة الحضور الجماهيري خلال مباراة الشارقة مع خورفكان، في الجولة الأولى، خصوصاً أن بعض المدرجات التابعة لجمهور الشارقة بدت خالية من المشجعين: «بالنسبة إليّ فإنني أتوقع حضوراً جماهيراً أكبر لجمهور الشارقة في المدرجات، خصوصاً أن جمهور الشارقة عودنا الموسم الماضي على الحضور بكثافة في المدرجات، ومساندة فريقه، ما أسهم بقوة في تحقيق الفريق لقب الدوري الموسم المنصرم، ولذلك أتمنى تكرار مشهد الحضور الجماهيري الكبير في المدرجات خلال مباريات الفريق».

وشهدت مباراة الشارقة وخورفكان، ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، التي أقيمت على استاد نادي الشارقة، حضوراً جماهيرياً بلغ 4897 مشجعاً، وفقاً لإحصائية رسمية صادرة من قبل رابطة كرة القدم الإماراتية.

ومثل الحضور الجماهيري لحامل لقب الدوري الموسم المنصرم، لوحة رائعة في المدرجات، وأسهم الجمهور الشرقاوي كثيراً في النتائج الإيجابية التي حققها الفريق، وحصده اللقب بجدارة واستحقاق، بعدما فاز في 17 مباراة، وتعادل في ثمان، وخسر في مباراة واحدة فقط، أمام الوصل حاصداً 59 نقطة.

وأضاف بوزنجال «بالنسبة إلينا فإننا راضون عن بداية الفريق في الدوري، وحصده أول ثلاث نقاط في المنافسة، ونأمل استمرار الفريق في تحقيق النتائج الإيجابية».

وتابع «على الرغم من أن فريق خورفكان كان نداً قوياً للشارقة، خصوصاً في الشوط الأول، إلا أن شكل الشارقة تغير في الشوط الثاني، بعدما تحدث المدرب عبدالعزيز العنبري مع اللاعبين خلال فترة الاستراحة بين الشوطين، من أن المباراة يمكن أن تضيع من الفريق في حال استمر الفريق بهذا المستوى، ولذلك صورة الفريق تغيرت في الشوط الثاني، واستطاع الوصول إلى المرمى مرات عدة». ويحتلّ الشارقة المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري متساوياً في النقاط برصيد ثلاث نقاط لكل منها، مع أربعة فرق يتصدرها شباب الأهلي بفارق الأهداف.

ورداً على سؤال عما إذا كان ملعب الشارقة يبدو لبعض المتابعين صغيراً، أكد محمد سعيد بوزنجال أن استاد نادي الشارقة مطابق للمواصفات المحددة بالنسبة إلى الملاعب الرسمية بدليل أنه استضاف مباريات مجموعة الشارقة في كأس أمم آسيا 2019، التي نظمتها الإمارات، أخيراً.

يذكر أن أمين عام مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، الذي كان حينها يشغل منصب مديراً لمجموعة الشارقة في كأس آسيا 2019، أعلن أنه تمت زيادة السعة الاستيعابية لمدرجات نادي الشارقة لتصل إلى 13 ألف مشجع، بعدما تمت إضافة مدرجات تصل إلى 2500 مشجع.

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مشجعاً حضروا مباراة الشارقة وخورفكان، ضمن الجولة الأولى.