المصدر: الامارات اليوم

سمك

وعد صاحب أحد محال بيع الأسماك في دبي «نصراوي» جمهور النصر والوصل بخصم 20% بمجرد التقاط صورة لنفسه على المدرجات خلال مباراة الفريقين، أمس، وشدد على منح خصم خاص 30% لجمهور النصر حال فوز «العميد».

شيشة

ظهر أحد لاعبي أندية دوري الخليج العربي، الذي شارك أساسياً مع فريقه في الجولة الافتتاحية للدوري، في أحد مقاهي عجمان عند الثانية من صباح أمس، وظل يُدخن الشيشة لأوقات قريبة من الفجر، وكان برفقة أحد أصدقائه من خارج الوسط الكروي.

أغنية

أهدى الشاعر علي خوار نادي العين أغنية بمناسبة انطلاق دوري الخليج العربي، باسم «غيلة تشاو»، حسب ما نشر خوار على حسابه الرسمي في «تويتر»، مشيراً إلى إذاعتها عبر برنامج «العين مباشر»، على قناة النادي.