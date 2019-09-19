فرسان الإمارات أبطال العالم للقدرة في إيطاليا

المصدر: علي الظاهري - توسكانا

توّج فرسان الإمارات ببطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة، واحتفظوا بلقب المونديال في فئتَي الفرق والفردي في السباق الذي أقيم، أمس، بمدينة بيزا الإيطالية في إقليم توسكانا لمسافة 120 كلم، ليضيفوا إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات بعد تفوقهم على نخبة الفرسان المشاركين من 35 دولة. ودخل الفارس، سعيد المهيري، التاريخ من أوسع أبوابه، بعد أن توّج بالميدالية الذهبية في فئة الفردي في النسخة الثانية على التوالي.

وحصد منتخب الإمارات الميدالية الذهبية والعلامة الكاملة في فئة الفرق، بعد أن تمكن الفريق، المكون من: البطل سعيد المهيري، وشاهين المزروعي «الوصيف» وسيف المزروعي صاحب المركز الثالث، من تحقيق أفضل زمن بلغ 4.18.45 ساعات للفرسان الثلاثة، في السباق الذي أقيم برعاية مؤسسة ميدان و«عزيزي» للتطوير العقاري، تحت إشراف الاتحاد الدولي، وحل في المركز الثاني منتخب إسبانيا، في ما احتل المركز الثالث المنتخب الإيطالي.

ونال سعيد المهيري المركز الأول على صهوة الجواد «بينغو دي لا تاور» تحت إشراف المدرب محمد السبوسي، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 4.46.14 ساعات، تلاه في المركز الثاني الفارس شاهين المزروعي على صهوة الفرس «كيشان دايلاس» مسجلاً زمناً قدره 4.46.15 ساعات، وحل الفارس سيف المزروعي ثالثاً على صهوة الجواد «بيرزان» بزمن قدره 4.46.16 ساعات. وأحرز الفارس فارس المنصوري المركز الرابع على صهوة «شوف العجب» مسجلاً زمناً قدره 4.46.17 ساعات، تلاه في المركز الخامس الفارس سيف بالجافلة على صهوة الفرس «هالة» مسجلاً زمناً قدره 4.46.18 ساعات.

وفرض فرسان الإمارات سيطرتهم المطلقة مبكراً بعد أن تصدروا المرحلة الأولى البالغة مسافتها 40 كلم «المحور البرتقالي»، وتزعم هذه المرحلة فارس المنصوري، ممتطياً صهوة الجواد «شوف العجب» تحت إشراف المدرب، محمد السبوسي، مسجلاً زمناً قدره 1.30.15 ساعة، وحل ثانياً سيف بالجافلة على صهوة الفرس «هالة»، مسجلاً زمناً قدره 1.30.16 ساعة، وجاء في المركز الثالث سعيد المهيري على صهوة الجواد «بينغو دى لا تاور» مسجلاً زمناً قدره 1.30.21 ساعة، تلاه في المركز الرابع سيف المزروعي على صهوة الجواد «بيرزان» مسجلاً زمناً قدره 1.30.25 ساعة.

وواصل فرسان الإمارات تألقهم في المرحلة الثانية لمسافة 30 كلم «المحور الأزرق»، وتصدر هذه المرحلة سيف المزروعي، مسجلاً زمناً قدره 2.50.22 ساعة، وحل ثانياً سيف بالجافلة مسجلاً زمناً قدره 2.50.22 ساعة، فيما جاء في المركز الثالث فارس المنصوري مسجلاً زمناً قدره 2.50.37 ساعة.

واستمرت المنافسة محصورة في المرحلة الثالثة بين فرسان الإمارات والبحرين، وبلغت مسافتها 27 كلم «المحور الأبيض»، وتصدر هذه المرحلة سيف بالجافلة بزمن قدره 3.56.16 ساعات، تلاه فارس المنصوري مسجلاً زمناً قدره 3.57.59 ساعات، وجاء ثالثاً شاهين المزروعي مسجلاً زمناً قدره 3.58.47 ساعات.

الهاجري: الإنجاز مصدر فخر واعتزاز

أعرب الأمين العام لاتحاد الفروسية، غانم الهاجري، عن فخره وسعادته بفوز فرسان الإمارات بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين، وقال إن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة المشاركة في مهرجان سموه، اليوم، تعتبر ثمرة الدعم والاهتمام الكبير من سموه لهذه الرياضة العريقة، خصوصاً أن المهرجان يتميز بالتنظيم على مستوى عالٍ، إلى جانب المنافسة القوية، باعتباره يستقطب العديد من المدربين والمُلاك، إلى جانب الفرسان، ما عزز من مكانة الحدث عالمياً.

وأشاد الهاجري بأداء فرسان الإمارات في بطولة العالم، ما قاد إلى احتكار المنصة وحصد العلامة الكاملة في أهم الاستحقاقات الخارجية لهذا الموسم.

«دبي ريسنغ» تنقل السباقات الـ 3

أكد مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، عبدالرحمن أمين، أن قناة «دبي ريسنغ» نقلت مونديال القدرة للشباب والناشئين مباشرة من قلب الحدث، وستحرص على نقل فعاليات مهرجان محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، وبطولة العالم للخيول الصغيرة غداً، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي للفروسية، وقال إن «دبي ريسنغ» حصلت على حقوق البث ليتم تزويد القنوات الأخرى بالبث عن طريقها.

250 فارساً في مهرجان محمد بن راشد للقدرة

تتواصل الإثارة في ميدان سان روسور، اليوم، عبر مهرجان محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي ينطلق في الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات، ويشهد المهرجان مشاركة أكثر من 250 فارساً وفارسة من 34 دولة، ويحظى باهتمام واسع باعتباره إحدى أهم المحطات الأوروبية في روزنامة سباقات القدرة العالمية، لاسيما أنه يستقطب نخبة الفرسان الذين يتنافسون على اللقب الغالي. وينقسم سباق اليوم إلى أربع مراحل، الأولى لمسافة 40 كلم «الأعلام البرتقالية»، الثانية لمسافة 33 كلم «الأعلام الزرقاء»، والثالثة لمسافة 27 كلم «الأعلام البيضاء»، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم «الأعلام الصفراء».

وجرت، أمس، إجراءات الفحص الفني للخيول، وقياس الأوزان للفرسان والفارسات، بعد نهاية سباق مونديال القدرة للشباب والناشئين.

المهيري يهدي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة

أهدى البطل، سعيد المهيري، الإنجاز واللقب إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وإلى جميع حكام الدولة وشعب الإمارات.

وأكد المهيري أن المنافسة لم تكن سهلة، خصوصاً في ظل المنافسة الصعبة من مختلف الفرق المشاركة، مشيراً إلى أن الحصان البطل «بينغو دي لا تاور» كان على الموعد رغم أن معظم الترشيحات لم تصبّ في مصلحته على غرار البطل «ربدان»، الذي حقق معه اللقب في النسخة الماضية، ولم يتوقع أحد أن يحقق معه المركز الأول.

إسماعيل: دعم محمد بن راشد سرّ الريادة العالمية

أكد المدرب، إسماعيل محمد، أن دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قادت إلى هذه الإنجازات والريادة العالمية التي ترجمها الفوز، أخيراً، بلقب مونديال الشباب والناشئين.

وأبدى ارتياحه للأداء والنتائج التي حققها إسطبل M.R.M في الموسم الأوروبي، لعل أبرزها الفوز بتحدي الـ160 كلم في اوستن بارك بالمملكة المتحدة، إضافة إلى إحراز مراكز متقدمة ضمن الثلاثة الأوائل في مهرجان محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، في إنجلترا، مشيداً بأداء الخيول الموجودة في الإسطبل، ما يؤكد جاهزيتها للموسم المحلي الجديد.

وأكد إنهم حريصون على تدعيم الإسطبل بالخيول ذات الجودة العالية، وتم شراء خيلين أو ثلاثة، وسيتم رصد الخيول المشاركة في السباقات الحالية بإيطاليا حيث سيكون التركيز على الخيول الصغيرة من عمر سبع سنين، من أجل الاستفادة منها في المستقبل على المدى البعيد.

وأشاد إسماعيل محمد بأداء «بيرزان»، الذي شارك في بطولة كأس العالم للشباب والناشئين، والذي قدم أداء مميزاً، سواء في السباقات المحلية داخل الدولة أو الخارجية في الموسم الأوروبي، الذي ترجمه بالفوز في سباق الـ160 كلم.

- سعيد المهيري يُتوّج

بالميدالية الذهبية

في فئة الفردي،

للنسخة الثانية على

التوالي.