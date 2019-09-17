مجلس دبي يستضيف ورشة عمل «الرياضة من أجل الصحة والرفاه»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضاف مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ورشة عمل «الرياضة من أجل الصحة والرفاه»، بمشاركة 75 طالباً وطالبة من المدارس الإماراتية المنتسبة لليونسكو ممن تراوح أعمارهم بين 13 و17.

وحضر الورشة وتحدث فيها أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ووكيل وزارة مساعد في وزارة التربية والتعليم، أمل الكوس، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، ولاعب المنتخب السابق في كرة القدم وكرة القدم الشاطئية بخيت سعد، وتحدث فيها أحمد سمارة ود. جمال عباس.

وقال سعيد حارب للمشاركين في الورشة: «نحمد الله أننا نعيش في وطن تضع قيادته الرشيدة رفاهية وسعادة المواطن وأفراد المجتمع في مقدمة برامجها واهتماماتها، وقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادئ الحكم والعمل للمرحلة المقبلة التي تركزت حول سعادة أبناء الوطن وتعزيز المكتسبات الوطنية، كما نصت على أن يكون القائد في الميدان وليس في المكتب، وتم الإعلان أيضاً عن أفضل وأسوأ مراكز خدمة أفراد المجتمع في الدوائر الحكومية ومكافأة الذين يعملون لخدمة المجتمع».

وأضاف: «نجتمع اليوم مع أبنائنا وبناتنا من طلبة المدارس حول موضوع مهم هو (الصحة الجيدة والرفاه)، حيث يتعاون مجلس دبي الرياضي ووزارة التربية والتعليم واليونسكو في نشر ممارسة الرياضة، باعتبارها محوراً مهماً في صحة وسعادة ورفاهية أفراد المجتمع عموماً وطلبة المدارس خصوصاً، لأنها تجعل الفرد نشيطاً وسعيداً ويتمتع بالحيوية لأداء دوره في الحياة». وختم حارب: «هناك تعاون دائم بين المجلس والقطاع التعليمي في إطلاق وتنظيم المبادرات التطويرية، ما يحقق التكامل بين الدوائر والمؤسسات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة، حيث أطلق المجلس العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين طلاب المدراس، ومن أهمها (وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية) الذي يهدف إلى نشر وتطوير ممارسة الرياضة في المؤسسات التعليمية كنشاط أساسي يسهم في صحة وسعادة الطلبة واكتشاف وتنمية المواهب الرياضية، و(دورة حمدان بن محمد للألعاب المدرسية) وغيرهما من الفعاليات».من جانبها، تقدمت أمل الكوس بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي لاحتضانه فعاليات هذه الورشة المهمة، كما ثمنت جهود فريق العمل على تنظيمهم الرائع وجهودهم لإنجاح الحدث، وخاطبت المشاركين في الورشة بالقول: «مجلس دبي الرياضي شريك استراتيجي مع وزارة التربية والتعليم في هذا المشروع العالمي الضخم، فالهدف الثالث في المبادرات وهو (الصحة الجيدة والرفاه) لا يتحقق إلا إذا كان المجتمع رياضياً، ونعمل معاً مع المجلس بروح الفريق الواحد لتفعيل دور المدارس وتحقيق هذا الهدف، حيث إن طلبة المدارس هم أساس التطوير ودعائم المستقبل الزاهر، وقد وصل عدد المدارس المنتسبة إلى اليونسكو داخل الدولة إلى 120 مدرسة».

فيلم عن مبادرات التنمية المستدامة

شهدت ورشة العمل عرض فيلم عن مبادرات التنمية المستدامة، التي تتضمن 17 محوراً وجهود تطبيقها في العالم للحفاظ على الحياة البشرية وتعزيز التعاون بين الشعوب، كما تم إلقاء محاضرة بعنوان «الرياضة والصحة والرفاه»، وقد تفاعل الطلبة والطالبات مع ما تم طرحه في ورشة العمل، وتقدموا باقتراحات تتعلق بما تم طرحه في الورشة التي شهدت تفاعلاً كبيراً بين جميع الحاضرين.