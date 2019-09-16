4 مكاسب تزيّن فوز الجزيرة على النصر العُماني

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

حقق فريق الجزيرة المهم في مباراة النصر العُماني، وعاد بفوز ثمين بهدف سجله نجمه الصاعد زايد العامري مع الدقيقة 22 من عمر اللقاء، وسهل مهمته في بلوغ دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وضرب الجزيرة بتلك النتيجة عصافير عدة بحجر واحد، أبرزها تألق لاعبيه الصاعدين الذين حلوا بدلاء لبعض النجوم الذين حصلوا على راحة من المشاركة، بقرار من المدرب الهولندي يورغن ستريبل، فضلاً عن الحصول على دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاقة دوري الخليج العربي، ونرصد في هذا التقرير أبرز المكاسب التي خرج بها الجزيرة من مواجهة النصر العماني.

تألق الصاعدين

نجح اللاعبون الصاعدون الذين دفع بهم المدرب الهولندي خلال مباراة النصر العماني في تعويض غياب عدد من النجوم الكبار، أمثال علي مبخوت وعموري وخلفان مبارك وفارس جمعة، وتمكن أكثر من لاعب من صناعة الفارق مع فخر أبوظبي، خصوصاً زايد العامري صاحب هدف الفوز، وعبدالله رمضان، وفيصل المطروشي، إذ أكدوا قدرة الجزيرة على أنه يمتلك صفاً ثانياً وثالثاً استعداداً للموسم الجديد.

عقدة النصر

كرس الجزيرة عُقدته الدائمة أمام النصر العماني، إذ تمكن من تحقيق الفوز الرابع له على التوالي، إذ كانت المواجهة الأولى لهما في بطولة دوري أبطال الخليج الـ22 في 2006، وفاز فخر أبوظبي بهدف دون ردّ، أما المواجهة الثانية كانت في النسخة الـ23 من البطولة نفسها في 2007، وفاز الجزيرة في ذهاب نصف النهائي بأبوظبي بهدفين دون ردّ، قبل أن يكرر فوزه في لقاء الإياب بعمان للبطولة نفسها بهدف دون رد، وحافظ كذلك على نظافة شباكه التي لم تهتز على الاطلاق خلال تلك المواجهات.

التأهب للمنافسة

قدّم الجزيرة نفسه بصورة جيدة في أول ظهور له في البطولة العربية كمنافس قوي على اللقب -والتي لم يسبق لأي فريق إماراتي الفوز بها- نظراً إلى الأسماء القوية الموجودة في الفريق، إضافة إلى اللاعبين الأجانب خصوصاً كينو، الذي قدم فقرات مهارية عالية، إضافة إلى اللاعب المغربي مراد باتنا، الذي نجح في الانصهار سريعاً مع الفريق، إضافة إلى العودة القوية لنجم خط الوسط، عامر عبدالرحمن، الذي أظهر رغبة قوية في العودة لسابق مستواه.

دفعة معنوية

حصل فخر أبوظبي على دفعة معنوية هائلة قبل أيام قليلة من انطلاقة الدوري، بعد أن جاء أداء الفريق أقل مما كان متوقعاً في كأس الخليج العربي، إذ خسر بنتيجتين كبيرتين، أمام العين بثلاثية نظيفة، ثم خسر أمام شباب الأهلي برباعية نظيفة، حتى الفوز الذي حققه أمام خورفكان بنتيجة 3-1 لم يكن مقنعاً بشكل كبير، بما يتناسب مع الانتدابات والتعاقدات الجديدة والعناصر الشابة الصاعدة الموجودة في صفوف الفريق.

ستريبل: الجزيرة خرج بفوز مستحق

أكد مدرب الجزيرة يورغن ستريبل، أن فريقه خرج بفوز مستحق أمام النصر العُماني، مشدداً على أن «فحر أبوظبي» كان بوسعه أن يزيد من رصيد أهدافه لو تم استغلال الفرص التي سنحت للاعبيه طوال المباراة.

وقال المدرب في مؤتمر صحافي: «أشكر اللاعبين على المردود الإيجابي الذي حققوه، خصوصاً أنها المرة الأولى التي نخوض فيها مباراة رسمية بمثل هذه التشكيلة، لكنهم كانوا عند حسن الظن بهم، ولاشك أن ما قدمه الفريق من أداء سيكون له انعكاس على الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة».

وحول اختلاف أداء الجزيرة في شوطي المباراة، أوضح ستريبل: «النصر صعّب من مهمتنا، خصوصاً في الشوط الثاني معتمدين على الكرات الطويلة بهدف التعديل، وردة فعلهم كانت متوقعة للحفاظ على حظوظهم في التأهل».

العامري: المواجهة مع النصر لم تُحسم

شدّد لاعب خط وسط الجزيرة، الذي سجل هدف الفوز، زايد العامري، على أن المواجهة مع النصر العماني لم تُحسم بشكل قاطع.

وقال في تصريحات تلفزيونية: «لايزال لدينا شوط آخر في أبوظبي، لابد أن نستعد له بصورة جيدة لأننا سنواجه فريقاً قوياً يمتلك إمكانات عالية ولن يستسلم بسهولة للنتيجة».

وأضاف: «لقد حققنا نتيجة طيبة في مباراة الذهاب، وهذا لا يعني أن الأمور قد حُسمت، لكن المهم أن نتعامل بالجدية نفسها مع لقاء العودة، لأن لدينا طموحاً كبيراً في تلك البطولة وغيرها من البطولات الأخرى التي سنشارك فيها هذا الموسم».