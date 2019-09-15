فريق أبوظبي على موعد اليوم مع اللقب العالمي في مونديال الزوارق

المصدر: ريبادورو - الإمارات اليوم

يتطلع فريق أبوظبي البحري إلى حسم المنافسة على لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، اليوم، من خلال السباق الرئيس للجولة الرابعة المقامة في مدينة ريبادورو البرتغالية، والتي يشارك من خلالها أيضاً عدد كبير من أبطال ومحترفي الرياضة، في مقدمتهم زورق أبوظبي 35، بقيادة راشد القمزي وزورق 36 بقيادة راشد الطاير، وزورقا الفيكتوري 4 و27 بقيادة منصور المنصوري وأحمد الفهيم، وزورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندبيرجن.

ويمتلك زورق أبوظبي الحظوظ الأوفر والأكبر في أن ينهي جولة اليوم وهو يحتفل بإحراز لقب البطولة لموسم 2019، خصوصاً أنه الآن في صدارة الترتيب العام بـ55 نقطة، ويأتي في المركز الثاني زورق فرديناند، برصيد 25 نقطة.

وفي حال تمكّن من حسم اللقب، فستكون المرة الثانية في تاريخه التي يحقق من خلالها بطولة العالم للفورمولا2، بالإضافة إلى أنه سيكون الفريق الإماراتي والعربي الوحيد الذي يتوج باللقب.

وتنطلق المنافسة مع بدء العمليات المختلفة في موقع السباق في تمام الساعة الثامنة صباحاً، ثم يعقبها اجتماع رئيس للجنة التحكيمية والفنية مع المتسابقين في تمام الساعة التاسعة صباحاً، حيث سيكون الاجتماع الأخير من أجل تقديم التوجيهات المختلفة والنصائح للمتسابقين حول القوانين المطروحة في المسار والمنافسة اليوم، ثم يتوجه المتسابقون لاحقاً إلى المياه، من أجل بدء التجارب الحرة التي ستنطلق من الـ10:45 وتستمر لساعة كاملة، وبعدها تنطلق الدورة الاستعراضية للزوارق المشاركة في تمام الثالثة والنصف ظهراً، والاستعداد لانطلاق السباق الرئيس الذي سيكون في الـ3:45.

وتحمل ريبادورو أجمل الذكريات لفريق أبوظبي، حيث حلق القمزي الصغير بلقب الجولة في 2018، وسجل المركز الثالث في 2017، وكانت أول مشاركة وظهور له فيها سنة 2016، وأول حضور أيضاً في ذلك الموسم عبر جولات الفورمولا2.

ولم يختلف مسار السباق عن المواسم الماضية كثيراً، حيث إنه المسار نفسه، وأيضاً القوانين نفسها التي تم وضعها في الموسم المنصرم بمشاركة 20 زورقاً، بعد أن كان عدد الزوارق المشاركة هو 18 في 2017.

وتبرز مجموعة من السيناريوهات أمام زورق أبوظبي 35 لحسم اللقب، فلو أحرز القمزي المركز الأول أو الثاني أو الثالث فسيتوج، وحتى لو حل في أحد المراكز حتى السادس فلديه فرصة كبيرة للفوز باللقب، شرط ألا يحرز فرديناند لقب هذه الجولة أو الجولة الختامية المقبلة، وأيضاً في حال لم يحرز القمزي أي مركز اليوم، وخرج بسبب عطل أو آخر، فإنه سيصل من خلفه إلى النقطة 45، وسيظل متصدراً بـ55 نقطة، ويتأجل الحسم للجولة الأخيرة.

• راشد القمزي مرشح بقوة للتتويج باللقب العالمي، حتى في حال لم يفز في الجولة الرابعة اليوم.