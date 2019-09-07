الشارقة يتوج بطلاً لسوبر اليد للعام الثالث على التوالي

المصدر: جوني جبور - دبي

توج فريق الشارقة بطلاً لكأس سوبر كرة اليد، للعام الثالث على التوالي، وذلك بعد الفوز أمس على شباب الأهلي (26-24)، في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي النصر بدبي. وبانتصاره حجز الشارقة مكانه كممثل لليد الإماراتية في النسخة الثالثة من «السوبر الإماراتي - البحريني»، الذي يقام في العاصمة البحرينية المنامة يوم 11 أكتوبر المقبل.

وواصل الشارقة هيمنته على لقب السوبر المحلي، بعد نسخة أولى فاز فيها الجزيرة عام 2016، قبل أن يبدأ سلسلة ألقابه في نسخة 2017، ثم الفوز بلقبي 2018 و2019، فيما حرم شباب الأهلي من اللقب، رغم خوض الأخير النهائي للعام الرابع على التوالي.

وعقب انتهاء المباراة، توجه الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، بصحبة أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، ورئيس اتحاد اليد محمد جلفار، ورئيس مجلس إدارة الألعاب الرياضية في شباب الأهلي، اللواء محمد المري، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، سالم عبيد الشامسي، ورئيس اتحاد كرة اليد البحريني، علي عيسى، بتقليد شباب الأهلي الميداليات الفضية، وتسليم الشارقة الميداليات الذهبية، وكأس النسخة الرابعة.

وحظي كذلك بالتكريم الطاقم التحكيمي المكون من الدوليين إسماعيل سالم ومحمد ناصر، وحكمي الطاولة نبيل عبدالله وعلي جعفر، والمراقب الفني جمال سيف الشامسي.

ويدين الشارقة بانتصاره لتألق محترفه المصري علي زين (ستة أهداف)، والدولي البحريني علي ميراز (ثلاثة أهداف). وجاءت بداية المباراة متقاربة المستوى، في ظل تبادل السيطرة على مجريات الدقائق الـ10 الأولى، بعد تقدم شباب الأهلي، قبل أن يحقق الشارقة تقدمه الأول في الدقيقة 15 بنتيجة (5-4)، إلا أنه سرعان ما تمكن شباب الأهلي من استعادة زمام المبادرة، وفرض أفضليته على بقية مجريات الشوط الأول وإنهائه لصالحه (12-9).

وفي الدقائق الأولى من الشوط الثاني، استطاع الشارقة تقليص الفارق تدريجياً، قبل أن يدرك التعادل في الدقيقة السادسة من عمر هذا الشوط (12-12)، عبر تألق علي الزين والدولي البحريني علي ميرزا، لكن شباب الأهلي عاد للتقدم مجدداً، ثم التعادل بعد ذلك 17-17، لتستمر الإثارة حتى الدقائق الأخيرة 24-24، لينجح بعدها الشارقة في تسجيل هدفين متتاليين حسم بهما اللقب.

استمرت المباراة مثيرة

منذ بدايتها حتى الدقائق الأخيرة التي شهدت تسجيل الشارقة هدفين ليحرز اللقب بنتيجة 26-24.