الشارقة وعجمان يبحثان عن الفوز الأول في الموسم

المصدر: جوني جبور - الشارقة

يحلّ الشارقة ضيفاً، الساعة السابعة مساء اليوم، على عجمان، في لقاء يجمع الفريقين، ضمن الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي لكرة القدم، ويتطلعان فيه لتحقيق أول انتصار لهما في الموسم الجديد.

وذلك بعد أن اكتفى البرتقالي بالتعادل في مواجهتيه السابقتين أمام حتا صفر-صفر، والفجيرة 2-2، في المقابل تجرع بطل الدوري خسارتين أمام بني ياس في الافتتاح صفر-2، والوحدة 1-3.

ويبحث عجمان عن مواصلة سلسلة نتائجه الخالية من الهزائم، في مسعى لاستثمار عاملي الأرض والجمهور، وخطف انتصارٍ يضمن له البقاء قريباً من فرق صدارة مجموعته الثانية، التي يتصدرها الوحدة برصيد ست نقاط.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الشارقة مباراته تحت ضغط من جماهير الملك، والمتعلقة بالحفاظ على هوية بطل الدوري، بعد أداء غير مقنع في الجولتين الماضيتين، فرضتها غيابات مؤثرة على صعيد المحترفين الأجانب، خصوصاً أن الملك سيخوض لقاء عجمان مكتمل الصفوف، بعد تأكيد عودة الأوزبكي شوكورف من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ مارس، بالإضافة إلى عودة مهاجم الرأس الأخضر ريان منديز، والبرازيلي إيغور كورنادو اللذين غابا بدورهما في الجولة الماضية للإصابة.

من جهته، أكد المدير الفني لفريق الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أهمية البطولة بالنسبة للشارقة، وقال المدرب خلال المؤتمر الصحافي: الرغبة كبيرة في الخروج بنتيجة إيجابية في لقاء الجولة الثالثة. وأضاف: الفرصة مازالت قائمة في التأهل ضمن الأربعة الأوائل في المجموعة، ونتطلع إلى تقديم مباراة قوية.

وفي ما يتعلق بعودة شوكورف، قال: اللاعب بخير، وسيكون ضمن قائمة الفريق للمباراة، وأتمنى أن ينجح في تقديم مستوى جيد بعد عودته من الإصابة، حيث يوجد معنا في المباراة ثلاثة أجانب فقط، نسبة لنظام البطولة الذي يلزمنا بإشراك ثلاثة لاعبين من مواليد 98.

بدوره قال المدير الفني لفريق عجمان، المصري أيمن الرمادي: المباراة فرصة كبيرة لضمان التأهل للدور الثاني، إلا أننا نواجه بطل الدوري، وعلينا اللعب بتركيز عالٍ لضمان تحقيق نتيجة إيجابية.

موضحاً: رغم النتائج السلبية للشارقة في الجولتين السابقتين، إلا أنه يظل فريقاً كبيراً، وعلينا اللعب بجدية تامة أمامه، خصوصاً أننا نخوض مبارياتنا في هذه البطولة بشعار الفوز دائماً.

- الشارقة يراهن

على عودة

شوكوروف ومينديز

وإيغور، لتحقيق الفوز

على البرتقالي.