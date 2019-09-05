كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق غداً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ينظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو، خلال عطلة نهاية الأسبوع، الجولات الافتتاحية لاثنتين من أهم البطولات على الساحة المحلية: كأس رئيس الدولة، وبطولة أم الإمارات في أبوظبي. وتشهد نزالات البطولتين مشاركة واسعة من رياضيي الجوجيتسو من كلا الجنسين، ومن مختلف الأوزان والفئات العمرية.

وتنطلق الجولة الأولى من بطولة كأس رئيس الدولة، غداً، وتقام منافساتها في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي. وتستضيف البطولة مجموعة من أبرز المواهب الإماراتية الصاعدة، للتنافس بنظام الحزام المفتوح، وضمن فئات الناشئين (تحت 18 عاماً) والرجال (فوق 18 عاماً).

أما الجولة الأولى من بطولة أم الإمارات للجوجيتسو، المخصصة للسيدات، فتنطلق بعد غد، وتقام بصالة مبارك بن محمد الرياضية في أبوظبي. وستكون المنافسات ضمن ثلاث فئات للناشئين (تحت 16 عاماً) والشباب (تحت 18 عاماً) والكبار (فوق 18 عاماً). وستشهد فعاليات البطولة مشاركة أكثر من 330 رياضية من تسعة أندية مختلفة على مستوى الإمارات.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، يوسف عبدالله البطران، في تصريحات صحافية: «ستشهد النزالات تمثيلاً رائعاً للرياضيين من كلا الجنسين، وهو ما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز انتشار هذه الرياضة ذات القيم النبيلة في الدولة وخارجها، وجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو في ترجمة هذه الرؤية الحكيمة واقعاً ملموساً».

وأضاف: «تحمل هذه الفعاليات أهمية بالغة كونها تساعد الرياضيين على صقل مهاراتهم على المستوى المحلي، وبالتالي الاستعداد الأفضل لتمثيل الدولة على الساحتين الإقليمية والعالمية، ومع أننا في بداية الموسم الرياضي، الذي تحفل أجندته بالكثير من الفعاليات الشيقة والمرتقبة، غير أننا نتوقع ظهور مستويات مشرّفة من القدرات الفنية، وتُعد هذه البطولات فرصة مثالية للرياضيين والجماهير على حد سواء، للتعرف إلى رياضة الجوجيتسو بشكل أكبر، واكتساب قيمها التي تنعكس إيجاباً على المستوى البدني والذهني والمجتمعي».

وتابع: «بالنظر إلى الدور الرئيس الذي تلعبه المرأة على مختلف الساحات، وما تحققه من إنجازات تدعو إلى الفخر والاعتزاز، فإننا نواصل السعي إلى توفير البيئة الملائمة للمرأة وتمكينها من إثبات نفسها على الساحة الرياضية، ويتيح تنظيم بطولة أم الإمارات للجوجيتسو للسيدات، أمام المرأة إمكانية ممارسة رياضة الجوجيتسو والتطور فيها إلى أبعد الحدود».

وتأتي الجولتان الافتتاحيتان للبطولتين في أعقاب الجولة الأولى من بطولة كأس نائب رئيس الدولة، التي اختتمت أخيراً، وشهدت مشاركة أكثر من 150 رياضياً من 13 نادياً من جميع أنحاء الدولة.

يذكر أن الجولة الثانية من هاتين البطولتين ستقام في السابع والثامن من فبراير، وتليها الجولة الثالثة في 13 و14 مارس. علماً بأنه تم تخصيص جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى يصل مجموعها إلى 600 ألف درهم لبطولة كأس رئيس الدولة، و300 ألف درهم لبطولة أم الإمارات.

- تشهد أبوظبي،

بعد غد، أيضاً إقامة

الجولة الأولى

من بطولة أم الإمارات

للجوجيتسو، المخصصة

للسيدات، وتبلغ

جوائزها 300 ألف

درهم.