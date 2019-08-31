150 لاعباً يتنافسون على ألقاب الجولة الأولى من كأس الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، الجولة الأولى من كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، التي يستضيفها نادي الشارقة الرياضي، بمشاركة أكثر من 150 من رياضيي الجوجيتسو، يمثلون 16 نادياً إماراتياً.

وتمثل بطولة الكأس مسك البداية لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، وتتيح للأندية الرياضية المحلية التنافس في ما بينها، للظفر بأحد أهم الألقاب الوطنية.

وتضم البطولة المخصصة للرجال حصراً ثلاث فئات، هي فئة الناشئين (تحت 18 عاماً)، وفئة الشباب (تحت 21 عاماً)، وفئة الرجال (فوق 21 عاماً)، وذلك ضمن ثمانية أوزان موزعة بين 46 و94 كيلوغراماً لفئة الناشئين، وستة أوزان موزعة بين 56 و110 كيلوغرامات لفئتي الشباب والرجال.

وتبلغ مدة النزالات لفئة الناشئين أربع دقائق، وخمس دقائق للشباب، في حين يخوض الرجال نزالات تستمر لست دقائق. وتشمل قائمة الأندية المشاركة كلاً من نادي العين ونادي الجزيرة ونادي الوحدة ونادي الإمارات ونادي الوصل ونادي الفجيرة للفنون القتالية، و«إيه إف إن تي»، ونادي بني ياس، ونادي عجمان، ونادي شباب الأهلي دبي، ونادي الشارقة الرياضي، وفريق 777، وكوماندو جروب، ونادي الظفرة، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي النصر.

وفي أعقاب اختتام فعاليات الجولة الأولى التي ستجري، اليوم، من المقرر أن تنعقد الجولتان الثانية والثالثة من بطولة الكأس في 13 ديسمبر في إمارة الفجيرة، و13 مارس في إمارة دبي.

يذكر أن اتحاد الجوجيتسو كشف قبل أيام عن أجندة الموسم الرياضي الجديد 2019 - 2020، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للجوائز المالية الخاصة بالموسم تبلغ 2.6 مليون درهم، باستثناء بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ذات الجوائز المالية المستقلة، كما تم استحداث بطولة شاطئية هي الأولى من نوعها.

يذكر أنه بعد منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس نائب رئيس الدولة، ستقام الجولة الأولى من بطولة كأس رئيس الدولة في السادس من سبتمبر في صالة نادي الجزيرة، والجولة الأولى لبطولة «أم الإمارات» بصالة مبارك بن محمد بالعاصمة أبوظبي في السابع من سبتمبر المقبل، إضافةً إلى بطولة التسامح، التي ستقام لأول مرة بمناسبة «عام التسامح»، وتستضيفها صالة نادي العين بين 26 و28، لفئة تحت 18 سنة بنين وبنات.

وستقام بعد ذلك العديد من البطولات من أكتوبر حتى نهاية مارس المقبل.

يذكر أن الإمارات ستحتضن بطولة العالم للجوجيتسو في صالة «مبادلة أرينا»، بين 16 و24 نوفمبر، تحت مظلة الاتحاد الدولي، وبمشاركة أكثر من 60 دولة.

- 4 دقائق هي مدة النزالات للناشئين، وخمس دقائق للشباب، وست للرجال.