طرح تذاكر «وقفة التحدّي» بين حبيب وبواريـيـه في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يحظى عشاق فنون القتال المختلطة في الإمارات والمنطقة بفرصة حضور فعالية قياس الوزن الرسمية قبل النزال المرتقب في «أسبوع أبوظبي للتحدي»، ضمن بطولة «يو إف سي 242»، بين حبيب نور محمدوف، وداستن بوارييه، في السادس من سبتمبر المقبل.

ويتضمن كل حجز تذكرتي دخول لمشاهدة الفعالية حتى انتهاء جميع البطاقات، وسيتاح المجال لحجز تذاكر حضور وقفة التحدّي الشهيرة بين البطلين، اعتباراً من الساعة 12 ظهراً في الثاني من سبتمبر.

وفيما تستضيف صالة «ذا أرينا» المغلقة على جزيرة ياس نزالات بطولة «يو إف سي 242» في الليلة التالية، السابع من سبتمبر، ستحتضن الصالة فعالية قياس الوزن الرسمية للبطولة، التي سيحضرها حبيب وبوارييه في الساعة السادسة، وسيحظى الزوار الذين يتوافدون إلى منطقة المشجعين اعتباراً من الساعة الثالثة من ظهر اليوم نفسه بفرصة الالتحاق بجلسة الأسئلة والإجابات الخاصة بالرياضيين الضيوف، ابتداء من الساعة 5:15 مساء.

وتضفي هذه الفعالية المتميزة عنصر تشويق آخر على البرنامج المتميز الخاص بأسبوع أبوظبي للتحدي، الذي يزخر بسلسلة من الفعاليات الترفيهية التي نظّمتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.