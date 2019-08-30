الفجيرة وعجمان في قمة تدريبية جزائرية - مصرية

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يستضيف استاد الفجيرة الدولي عند الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم المباراة التي ستجمع الفجيرة مع عجمان ضمن منافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم، في قمة تدريبية مصرية - جزائرية، إذ يقود الفجيرة، المدرب الجزائري مجيد بوقرة، بينما يقود عجمان المدرب المصري أيمن الرمادي.

ويتطلع الفريقان إلى تحقيق أول نتيجة إيجابية في الموسم الجديد، بعد نتائج متواضعة لهما في الجولة الأولى، عندما خسر الفجيرة أمام الوحدة (1-3) في مباراة الجولة الأولى، بينما تعادل عجمان مع حتا من دون أهداف. ويرغب الفريقان في قياس درجة جاهزيتهما بدوري الخليج العربي من خلال هذه المسابقة التي يأمل كلاهما التأهل فيها لأدوار مقبلة.