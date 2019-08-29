مايتي فينتورا: نتمنى رؤية لاعب إماراتي في الدوري الإسباني

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكدت مدير عمليات رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الإسبانية مايتي فينتورا، أن الإمارات تعد من أهم الوجهات التي تهتم بها الرابطة، لافتة إلى أن المسؤولين يتمنون رؤية لاعب إماراتي في أحد أندية «الليغا».

وقالت فينتورا، في مؤتمر صحافي للحديث عن أبرز التطورات التي طرأت على النسخة الجديدة من الدوري الإسباني الذي انطلق الشهر الجاري، إن الإمارات من أبرز الدول التي تتابع مباريات «الليغا»، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يبلغ عدد متابعيها لحسابات «الليغا» المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 50 مليون متابع.

وأوضحت: «الليغا تعد المسابقة الدولية الأكثر شعبية في المنطقة، ولدينا فرصة كبيرة لمواصلة تقوية حضورنا الدولي، وأيضاً التواصل مع المشجعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنا متشوقة للغاية لأكون جزءاً من هذا الفريق، لأنني اعتقد أن أمامنا مستقبلاً مشرقاً للغاية في هذا المكان من العالم».

وأضافت: «نسعى إلى تحقيق النمو لـ(الليغا) في هذه المنطقة، التي تعد احدى أكثر الأسواق الاستراتيجية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أنا متفائلة بأن هذا الانتقال سيمثل خطوة مهمة في تطور المسابقة في المنطقة».

ورداً على سؤال حول انتقال ملكية نادي ألميريا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، إلى رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، قالت: «هي خطوة من دون شك جيدة جداً بالنسبة إلى ألميريا، إذ سيخوض النادي تجربة مثيرة، بعد دخول عالم الاستثمار، الذي بات عنصراً مهماً في عالم كرة القدم، وبالتأكيد يعود بشكل إيجابي على مسابقات كرة القدم في إسبانيا بشكل عام».

يذكر أن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تمتلك تسعة مكاتب دولية حول العالم، منها: نيويورك، جنوب إفريقيا، نيجيريا، سنغافورة، الهند، الصين والمكسيك، بالإضافة إلى 45 مندوباً يمثل الدوري الإسباني حول العالم، إذ تأسست في 1984، وهي رابطة رياضية تضم41 فريقاً تشكل القسمين الأول والثاني لكرة القدم للمحترفين في إسبانيا.

وتعتبر «لاليغا» ومقرها مدريد، مسؤولة عن مسابقتي «لاليغا سانتاندر» و«ليغا 1 2 3»، والإنتاج التلفزيوني، الذي وصل في موسم 2017-2018، إلى أكثر من 2.8 مليار شخص حول العالم، كما أن الرابطة لديها مؤسسة عاملة، وهو أول دوري احترافي لكرة القدم في العالم يضم دورياً للاعبي كرة القدم المعاقين ذهنياً «الاحتياجات الخاصة»، ويدعى «لاليغا جينويني سانتاندر».