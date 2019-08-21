المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رزق

كشفت وسائل إعلام أردنية عن وجود هداف الدوري الأردني لتحت 19 عاماً، رزق بني هاني (17 عاماً)، في الإمارات، لخوض اختبارات في أحد أندية دبي، بهدف التوقيع معه وضمه إلى قائمة الفريق ضمن فئة اللاعب المقيم.

حضور

شهدت مباراة الوصل والهلال السوداني حضوراً جماهيرياً جيداً، إذ بلغ عدد الحضور 3890 متفرجاً، رغم ارتفاع درجة الحرارة، لكن عشاق «الإمبراطور» حضروا بقوة لمشاهدة الفريق في ظهوره الأول بالموسم الجديد.

قرار

كشف عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة، جمعة حمدان العبدولي، عن إلغاء المعسكر الخاص بالفريق الأول استعداداً لدوري الدرجة الأولى. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «سنكتفي بالإعداد الداخلي، وذلك بسبب عدم الحصول على الفائدة المرجوة منه».