المصدر: الشارقة - وام

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، قراراً إدارياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الذيد.

ويقضي القرار الإداري بأن يعاد تشكيل مجلس إدارة نادي الذيد برئاسة سالم محمد بن هويدن الكتبي، وعضوية كل من: حميد عبدالله محمد بالصدرية الخاطري، وحميدي علي حميدي الكتبي، وسالم علي خلفان الرفيسا الكتبي، وخليفة سلطان سيف سعيد الجاري، وراشد عبدالله سعيد بن هويدن الكتبي، وسعيد محمد سعيد بن مترف الطنيجي، وخليفة مبارك سالم دلموك الكتبي، وراشد سعيد عبيد خميس الطنيجي.

ويوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وحدد القرار الإداري مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.