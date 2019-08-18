عبدالله الجنيبي: الهوية الجديدة لرابطة المحترفين عنوان للجودة والتطوّر

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد رئيس رابطة المحترفين، عبدالله ناصر الجنيبي، أن إشهار رابطة المحترفين الإماراتية بمسماها الجديد، والشعارات الجديدة لها وللمسابقات التي تتولى تنظيمها، لن تكون مجرد تغييرات في المسميات فقط، ولكنها ستحمل تطويراً كبيراً لكرة القدم الإماراتية في السنوات المقبلة.

وقال الجنيبي في تصريحات صحافية: «مسيرة الاحتراف تمضي نحو الأفضل، هويتنا الجديدة ليست شعاراً فقط، وإنما عنوان للجودة والتطوّر، إذ إن الإشهار حدث منذ أكثر من شهر، وتم إطلاق الهوية والمسابقات الخاصة بالرابطة. الفكرة الأساسية لعملية الإشهار أن تمتلك شخصيتها الاعتبارية، وأن تكون مستقلة من ناحية الأمور الإدارية والمالية، التي كانت موجودة في السابق، وحالياً باتت الرابطة تستطيع توقيع العقود واعتماد لوائح المسابقات التي تتولى تنظيمها».

وكان برج خليفة، أطول برج في العالم، قد شهد عرضاً مميزاً لشعار رابطة المحترفين الإماراتية ومسابقاتها، وكذلك شعارات الأندية المحترفة الـ14، جاء ذلك عقب حفل إطلاق الرابطة لهويتها الجديدة في حفل مبهر أقيم في فندق أرماني بدبي مساء أول من أمس.

وأضاف الجنيبي: «نؤكد دوماً أن الرابطة واتحاد كرة القدم كلاهما مكمل للآخر، ويسعيان إلى الأفضل، إذ إن الغاية الحقيقية هي تأسيس كيان مؤسسي له شخصية ولديه أعمال جانبية مختلفة، ويعمل مع اتحاد الكرة لتطوير الكرة الإماراتية، إذ إننا سنواصل استكمال عمل جهود المؤسسين، ومجالس الإدارات السابقة، واللجان التأسيسية والأندية وشركائنا والرعاة والإعلام والجمهور».

وزاد بقوله: «التميز والإبداع ليسا شعارات نرددها، وإنما أساس وأسس وخارطة طريق رسمتها لنا القيادة الرشيدة في جميع المجالات، لتكون الدولة دوماً في المركز الأول، وبفضل حرصها على النهوض بالقطاع الرياضي، جاء العمل على الانتقال من لجنة دوري المحترفين، إلى رابطة المحترفين الإماراتية، وذلك ليس فقط بهدف تغيير المسمى».

وجدّد الجنيبي الولاء للقيادة الرشيدة الداعمة للقطاع الرياضي، مؤكداً أن الهوية الجديدة ستكون عنواناً للجودة والتطوير، وختم تصريحاته بقوله: «الهوية الجديدة لرابطة المحترفين الإماراتية والمسابقات التي تنظمها، اسم جديد، شعار جديد وتحدٍ أكبر في الموسم الـ12 لدوري المحترفين، خصوصاً أن هذه المسابقات التي أصبحت الآن تحمل شعارات جديدة تتماشى مع التطور الفني والتكنولوجي العصري الذي تشهده دولة الإمارات، الرائدة دائماً في التميز والإبداع. ليس هذا فحسب، بل نحمل معنا برامج ومشروعات جديدة من أجل مواصلة تطوير كرة القدم في الدولة».

يذكر أن حفل إشهار رابطة المحترفين الإماراتية، شهد حضوراً كبيراً، أبرزهم رئيس اتحاد كرة القدم، مروان بن غليطة، ومدير بطولة الأندية العربية طلال آل الشيخ، ومدير إدارة المسابقات وفعاليات كرة القدم بالاتحاد الآسيوي شين مانغيل، ورؤساء شركات كرة القدم بالأندية المحترفة، وممثلو المجالس الرياضية، ولاعبو ومدربو الأندية المحترفة، واللاعبون القدامى، والإعلاميون وضيوف الرابطة من مختلف الجهات، إذ أشاد الحضور بالتنظيم الجيد من رابطة المحترفين، والفقرات التي تم تنظيمها خلال الحفل، أبرزها تخصيص مقاعد لعدد من الناشئين، لحضور هذا الحدث التاريخي، الذي يعد نقلة جديدة في تاريخ كرة القدم الإماراتية.

طلال آل الشيخ: نتاج رابطة المحترفين سيظهر بعد 15 عاماً

أشاد مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، السعودي طلال آل الشيخ، بخطوة إشهار رابطة المحترفين الإماراتية في حلتها الجديدة، مؤكداً أنها ستأتي بثمارها في السنوات المقبلة، بسبب الخطط التي وضعتها الرابطة، وستؤثر في مسيرة الكرة الإماراتية في فترة قد تصل إلى 15 عاماً.

وقال آل الشيخ في تصريحات صحافية، إنه: «سعيد بالوجود في بلدي الثاني، الإمارات الحبيبة، بالتأكيد أتابع عمل اتحاد الكرة، ورابطة المحترفين، منذ أكثر من عام، هناك خطط مستقبلية، ومن النادر أن نحصل على هذا العمل وأن تكون هناك خطط طويلة الأمد، ونفتقد ذلك في الدول العربية».

وأضاف: «ما شاهدته من الخطة التي قدمتها رابطة المحترفين الإماراتية، قبل نهاية الموسم الماضي، هناك خطة لبناء كرة القدم على أسس متينة، إذ إنها صناعة تعتمد على الناحيتين المادية والفنية، والتكوين الذهني والعضلي للاعب، إذا لم يتم التخطيط لـ10 أو 15 عاماً مقبلة، سيكون نتيجة العمل المنافسة مرة، والإخفاق مرة أخرى، لذلك نحيي العاملين على هذا العمل الجبار الذي قد لا يرى الموجودون حالياً في مناصبهم نتاجه».

مروان بن غليطة: البداية تبشر بالخير

أشاد رئيس اتحاد كرة القدم، مروان بن غليطة، بحفل إشهار رابطة المحترفين الإماراتية، مؤكداً أن البداية تبشر بالخير، بالنسبة إلى مستقبل الكرة الإماراتية في السنوات المقبلة.

وقال بن غليطة في تصريحات صحافية: «نتوجه بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها للرياضة والرياضيين، نحن أمام خطوة ومرحلة جديدة لتطوير كرة القدم الإماراتية، ولا شك أن ما شاهدنا بالنسبة إلى إشهار رابطة المحترفين، يبشر بالخير، نتمنّى التوفيق للجميع، من أجل الوصول إلى الهدف الذي نسعى إليه وهو أن تتبوأ الكرة الإماراتية مكانة عالية تليق باسمها وسمعتها».

«الغاية الحقيقية هي تأسيس كيان مؤسسي له شخصية ولديه أعمال جانبية مختلفة، ويعمل مع اتحاد الكرة لتطوير الكرة الإماراتية».