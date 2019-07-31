فريق الإمارات يتأهب للمشاركة في جولة بولندا للدراجات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يتوجه فريق الإمارات للمشاركة في جولة بولندا للدراجات الهوائية، المقررة في الفترة من الثالث إلى التاسع من أغسطس المقبل، بقيادة النجم الكولومبي ،فيرناندو جافيريا، إلى جانب عدد من المواهب الإيطالية المميزة، وذلك بعد انتهاء جولة فرنسا الثانية لهذا الموسم.

ويعود جافيريا للمشاركة في هذه الجولة بعد غيابه عنها نتيجة مشكلة في ركبته، ويتطلع إلى تحقيق نتيجة متقدمة في سباقات السرعة مع زميله، دييغو أوليسي، الذي يسعى إلى انتزاع الفوز في مراحل الجولة.

ويقود المديران الرياضيان، ماركو مارزانو وبرونو فيتشينو، تشكيلة الفريق المشاركة في المراحل السبع لجولة بولندا، وتتضمن كلاً من: فيرناندو جافيريا (كولومبيا)، دييغو أوليسي (إيطاليا)، سيموني كونسوني (إيطاليا)، فاليريو كونتي (إيطاليا)، مانويل موري (إيطاليا)، سيموني بيتيلي (إيطاليا)، وإدوارد رافاسي (إيطاليا).

• 7 دراجين يمثلون فريق الإمارات في جولة بولندا.