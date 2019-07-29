منتخب «تنس المستقبل» يدشن مشاركته في البطولة العربية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشن منتخب الإمارات مشاركته في منافسات البطولة العربية الـ28 للناشئين والناشئات، والمقامة في تونس بعد غياب أبناء الإمارات عن البطولة استمر لخمس سنوات، ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات.

ويترأس وفد الإمارات عادل باقر أهلي والمدرب محمد هشام البراملي والمرافق محمد عبدالله الجناحي، وكل من اللاعب عبدالله عبدالعزيز في فئة البنين تحت 13 سنة، وسيلعب بنظام خروج المغلوب، مع مباريات تحديد المراكز، وشيخة عبدالله الجناحي تحت 14 سنة «إناث»، وستلعب بنظام الدوري لمرحلة واحدة.

وأثنى نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبدالملك أهلي على الجهود التدريبية للجهاز الفني والتعاون المثمر لأولياء أمور اللاعبين والجهود الإدارية التي رسمت ملامح منتخب المستقبل.