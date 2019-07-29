المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عامر

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب العين، الدولي عامر عبدالرحمن، لم يحدد حتى الآن وجهته المقبلة، بعد انتهاء عقده مع الزعيم بنهاية الموسم الماضي، ولم يلتحق اللاعب بمعسكر أي من فرق الدوري في وقت تبقى أقل من شهر على انطلاقة الموسم بكأس الخليج العربي.

راحة

منح مدرب فريق الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، لاعبي فريقه راحة لمدة 24 ساعة، للابتعاد قليلاً عن ضغوط المعسكر المقام حالياً في مدينة نورنبيرغ الألمانية، وذلك عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام عجمان وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

تراجع

استغربت إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي، تلقيها عرضاً لشراء أحد لاعبيها من نادٍ منافس في الدوري، مشيرة إلى أنها وافقت على العرض المادي الذي تقدمت به إدارة النادي الآخر، قبل أن تتراجع الأخيرة، وتحاول تقليل القيمة المادية، ما جعل الصفقة لا تتم.