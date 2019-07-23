مجلس أبوظبي الرياضي ينظم ورشة «تأثير الإعلام على الرياضة»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

نظّم مجلس أبوظبي الرياضي بمقره، أول من أمس، ورشة عمل بعنوان «تأثير الإعلام على الرياضة»، وذلك ضمن برامج اتفاقيته المبرمة مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا)، وفي إطار حرصه على رفد أندية أبوظبي والجهات الرياضية بالتجارب العالمية المتقدمة.

واستعرض رئيس الأعمال التطويرية في مكتب رابطة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس كاردينيس، مراحل التأثير الكبيرة التي يشهدها الإعلام والمنصات الرقمية والتغطية التلفزيونية والصحافية، ودورها الكبير في إحداث الفوارق التنموية بمسيرة الدوري الإسباني، الذي بات يقف في طليعة المسابقات الأوروبية، في ظل معدلات النمو المتسارعة على منتج المسابقات الكروية التي تشرف على تنظيمها «لا ليغا».

وسلط كاردينيس الضوء على أهم المحطات والأرقام التي عززت مكانة الدوري الإسباني، وقال: «الأندية الإسبانية تتصدر مشهد فرق قارة الأوروبية على صعيد الإنجازات بـ51 لقباً، كما ضمت قائمة جائزة أفضل لاعب في العالم (البالون دور) للموسم الماضي 14 لاعباً من فرق الدوري الإسباني من أصل 30 لاعباً على مستوى العالم، كما حققت مباراتا كلاسيكو الكرة الإسبانية الشهير بين ريال مدريد وبرشلونة أرقاماً غير مسبوقة، حيث بلغ مجموع عدد المشاهدين المتابعين للمباريات عبر شاشة التلفزيون 650 مليون مشاهد في أكثر من 90 دولة بالعالم، كما بلغ مجموع التداول والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي 370 مليوناً، وهي أعلى الأرقام على الصعيد العالمي، بما يعكس قيمة المنتج ومستوى الفرق والنجوم والتطورات الكبيرة في عمليات تسويقه».

وأكمل أن «عدد موظفي رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) في العالم يبلغ 550 موظفاً، ولديها 11 فرعاً لتغطية جميع قارات العالم، كما تقوم (لا ليغا) بطباعة إصداراتها عبر 10 مكاتب في 43 دولة، ويتم توزيع تلك المطبوعات لأكثر من 84 دولة»، مضيفاً أن «متابعة الدوري الإسباني هي الأكثر في العالم عبر المنصات الرقمية، حيث بلغ عدد متابعي (لا ليغا) أكثر من 86.8 مليون متابع».