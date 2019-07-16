اتحاد الكرة ينظم الورشة الثانية للتعريف بمهام مقيم الحكام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت إدارة الحكام في اتحاد كرة القدم الورشة التعريفية الثانية بمهام وواجبات مقيمي الحكام لمباريات المراحل العمرية للموسم الجديد 2019-2020، في مقر الاتحاد في دبي بمشاركة مجموعة الحكام الدوليين، والحكام الدوليين المساعدين، والحكام المتقاعدين «الدرجة الأولى».

وقدّم الورشة مدير إدارة الحكام في اتحاد الكرة علي الطريفي، الذي تناول خلالها جوانب مختلفة من مهام وواجبات مقيم الحكام لمباريات المراحل العمرية، وعمل المقيم ودوره المكمل للمنظومة التحكيمية كجزء مهم من الطاقم التحكيمي للمباريات.

واستكمل الطريفي في الورشة التي حضرها ما يقرب من 20 حكماً، دور المقيمين في تطوير أداء قضاة الملاعب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، أمّا الجانب الثاني تعلق بصفات وشخصية المقيم.

ومن المنتظر أن يستمر تنظيم هذه الورش التدريبية خلال المرحلة الحالية، وصولاً إلى استكمال المحاور المتعلقة بتأهيل المرشحين لوظيفة «مقيم حكام» لمباريات المراحل العمرية للموسم الرياضي الجديد.